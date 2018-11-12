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12.11.2018 08:15
Рубрика: Экономика

ЦБ назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли

Текст: Ирина Жандарова

Банк России раскрыл сведения об отраслях экономики, которые являются основными клиентами теневого финансового рынка, сообщается на сайте регулятора.

Теневое обналичивание переместилось из банков на вещевые рынки

Около 30 процентов приходится на строительный сектор и оптово-розничную торговлю. У сектора услуг - 27 процентов.

К теневым финансовым услугам ЦБ относит операции, которые направлены на обналичивание денег и вывод их за рубеж. Основной целью этих преступлений является уход от налогов и получения наличных средств, не отраженных в бухгалтерской отчетности компании.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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