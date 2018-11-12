ЦБ назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли

Банк России раскрыл сведения об отраслях экономики, которые являются основными клиентами теневого финансового рынка, сообщается на сайте регулятора.

Около 30 процентов приходится на строительный сектор и оптово-розничную торговлю. У сектора услуг - 27 процентов.

К теневым финансовым услугам ЦБ относит операции, которые направлены на обналичивание денег и вывод их за рубеж. Основной целью этих преступлений является уход от налогов и получения наличных средств, не отраженных в бухгалтерской отчетности компании.