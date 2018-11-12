Помимо этого регулятор собирается внести изменения в правила игры, действующие сегодня для микрокредиторов, чтобы защитить заемщиков. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор Департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.
Реестр микрофинансовых организаций (МФО) продолжает сокращаться. Когда Банк России планирует окончательно завершить расчистку этого рынка?
Илья Кочетков: Количество МФО в реестре меняется каждую неделю, если мы говорим об абсолютных цифрах. Иногда их становится больше, иногда меньше - все зависит от того, какое количество игроков покинуло или, наоборот, вошло в рынок. Но если посмотреть ретроспективно на несколько лет, станет видно, что в целом реестр действительно значительно сократился.
Сегодня можно говорить о том, что глобальная зачистка рынка от тех компаний, которые не имеют права на нем работать, поскольку не готовы выполнять требования регулятора, завершена. То, чем мы занимаемся сейчас, это точечная работа. В идеале мы хотели бы прийти к полностью прозрачному и добросовестному рынку, но пока все еще иногда сталкиваемся с непредоставлением или несвоевременным предоставлением отчетности либо с предоставлением недостоверной отчетности. Кроме того, на рынке до сих пор еще остались организации, которые вообще не работают. Так что Банк России продолжит исключать МФО из реестра, хотя и не столь массово, как раньше.
Стоит ли в ближайшее время ждать повторения банкротства, аналогичного банкротству "Домашних денег"?
Илья Кочетков: Мы не ожидаем в ближайшее время ухода с рынка кого-либо из крупных игроков. У "Домашних денег" проблемы ведь не вчера появились.
Мы прекрасно о них знали и понимали, что может произойти, начиная еще с 2015 года. Обсуждали риски с компанией, которая пыталась их минимизировать.
В феврале ЦБ анонсировал ужесточение регулирования на рынке МФО. Зачем это нужно?
Илья Кочетков: Анализ жалоб, которые поступают в Банк России от населения, говорит о том, что многие люди не всегда до конца понимают, под какой процент и на какой срок они берут заемные деньги. Банк России вынужден принимать меры для защиты таких граждан.
В первую очередь речь идет о дальнейшем ограничении предельного размера долга по популярным у населения "займам до зарплаты". Сейчас действует правило, по которому долг по процентам не может превышать трех тел этого займа. Проще говоря, если человек занял у МФО 100 рублей, больше 400 рублей со всеми процентами и штрафами кредиторы с него требовать не могут. Постепенно мы собираемся снизить эту планку до 1,5-кратной величины суммы основного займа. То есть при аналогичном займе долг гражданина не превысит 250 рублей. С 1 июля 2019 года коэффициент предлагается сделать двукратным, с 1 июля 2020 года - полуторным.
Также планируем ограничить максимальную ежедневную процентную ставку. Существующий сейчас уровень более чем в 2 процента неприемлем. Постепенно будем доводить его до 1 процента в день (с 1 июля 2019 года. - Прим. ред.). Законопроект сейчас находится в Госдуме. В самое ближайшее время можно ожидать вынесения на рассмотрение депутатами во втором чтении.
Ужесточение регулирования может привести к уходу с рынка ряда МФО. Как это скажется на доступности "займов до зарплаты"?
Илья Кочетков: Для значительной части МФО, в основном тех, которые выдают займы под проценты, приближенные к максимально возможным, действительно наступят тяжелые дни. Они должны будут поменять свою бизнес-модель либо уйти с рынка, потому что выдавать достаточно дорогие займы, как сейчас, возможности больше не будет. Это, вероятно, приведет к ограничению доступности микрозаймов для некоторых граждан. Но мы надеемся, что рынок сам отрегулирует "дефицит". Ряд МФО заявил, что и после введения более жесткого регулирования готов продолжать работать в сегменте "займов до зарплаты" и при этом соответствовать требованиям ЦБ, поскольку у них есть ресурсы для сокращения собственных издержек. Речь в первую очередь идет о тех, кто работает онлайн и не содержит большого количества офисов.
Мы осознаем, что предлагаемые изменения устроят не всех. Но главное, что они будут полезны для заемщиков и позволят значительно снизить их долговую нагрузку.
В отдельных аспектах Банк России пошел навстречу участникам рынка: это касается спецпродукта (займы с жесткими условиями на сумму до 10 тысяч рублей сроком до 15 дней. - Прим. ред.). Предполагалось, что по нему будет установлена ограничительная планка по максимальной переплате - не более 3 тысяч рублей. Однако подумав, мы пришли к выводу, что в этом случае полностью дестимулируем заемщиков выплачивать долг: какие-то проценты на него все равно должны начисляться. Поэтому в итоге регулятор решил вернуться к тем штрафным санкциям, которые уже предусмотрены действующим законодательством: это планка в 36 процентов годовых. По сравнению со ставками займов до зарплаты это не столь большой процент.
Эксперты предупреждают, что уходящие с рынка МФО будут массово пополнять ряды нелегальных кредиторов. Есть такая опасность?
Илья Кочетков: Определенный риск присутствует. Мы не исключаем, что ситуация может ухудшиться в связи с предлагаемыми ограничениями. Но есть и другой вариант развития событий. Если организация выведена из реестра, не факт, что она не может перерегистрироваться и продолжить работать легально под новой вывеской.
Стоимость входа на рынок для микрокредитной компании в отличие от микрофинансовой, где есть требования по капиталу в размере 70 миллионов рублей, не столь высока. Поэтому однозначно утверждать, что покидающие рынок МФО массово будут становиться нелегальными кредиторами, я бы не стал.
Зачем перерегистрироваться, если можно спокойно работать под черным флагом без надзора регулятора?
Илья Кочетков: Я бы это спокойствие назвал условным, потому что за нелегальную деятельность по выдаче займов КоАП предусмотрен штраф, и в ближайшее время он может быть повышен. Есть также законопроект о введении уголовной ответственности за нелегальное предоставление займов, он уже широко обсуждается, и мы надеемся, что такая ответственность будет введена уже в следующем году. Кроме того, тем же самым законопроектом, который готовится ко второму чтению, помимо ужесточения регулирования на рынке МФО предусмотрен ряд норм в отношении нелегальных кредиторов. Так, нелегальный кредитор лишается права требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита или займа.
В июле прошлого года Банк России запустил проект по маркировке в поисковой выдаче системы "Яндекс" сайтов добросовестных МФО. Насколько это способствовало решению проблемы нелегальных кредиторов, действующих в интернете?
Илья Кочетков: Я приведу такую цифру: если летом 2017 года количество просмотров нашей маркировки в месяц составляло 1,5 миллиона, то сейчас - около 15 миллионов, и это только в отношении сайтов МФО. Такие цифры совершенно точно говорят о том, что люди знают об этом сервисе, пользуются и уже гораздо более разумно принимают решение о выборе МФО.
Кстати, система работает и в отношении страховых организаций. Компаний, предлагающих гражданам поддельные полисы (речь идет об ОСАГО), в интернете было не меньше, чем нелегальных кредиторов. Так что со страховщиками мы этот путь тоже прошли.
Будете расширять проект?
Илья Кочетков: Да, планируем сделать что-то подобное с Google и, возможно, с другими поисковыми системами. Тем более что на примере проекта с "Яндексом" уже можно показать, как все это работает. Что касается нынешнего проекта, то следующим логичным шагом может стать наполнение выпадающего при нажатии на галочку окна информацией о том, может ли МФО привлекать денежные средства от физических лиц и т.п.
Уже есть конкретные договоренности?
Илья Кочетков: Пока мы ведем предварительные переговоры. Будем стараться запустить проект в 2019 году.
Как Банк России оценивает ситуацию с просрочкой по микрозаймам и их количеству в одних руках? Бюро кредитных историй время от времени выдает пугающую статистику.
Илья Кочетков: Просрочка растет, но динамика этого роста соразмерна росту самого рынка. Что касается количества займов, цифры приблизительно следующие: 70 процентов заемщиков МФО имеют по одному займу, 16 процентов - по два займа. Каких-то негативных тенденций, свидетельствующих о том, что ситуация катится вниз, мы не наблюдаем.
С 1 апреля Банк России хочет обязать МФО по аналогии с банками анализировать долговую нагрузку заемщиков - соотношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.
Илья Кочетков: Да, предполагается, что это требование будет распространяться на займы свыше 10 тысяч рублей. Если долговая нагрузка заемщика высока - больше 50 процентов, вариантов развития событий может быть два: отказывать гражданину в таком займе либо учитывать повышающий коэффициент по нему при расчете достаточности собственных средств, поскольку высока вероятность просрочки или невозврата долга.
Но в России пока нет единой базы кредитных историй - все сведения разбросаны по разным БКИ. Не возникнут ли у МФО проблемы с реальной оценкой долговой нагрузки и выполнением требований регулятора?
Илья Кочетков: Такая проблема существует, и Банк России активно работает над ее решением.
В последнее время было несколько громких историй, связанных с выдачей займов под залог недвижимости, в результате которых граждане теряли свои квартиры. Звучали предложения запретить МФО выдавать такие займы. Какова позиция ЦБ?
Илья Кочетков: Практически все громкие истории, о которых вы говорите, связаны не с деятельностью МФО, а с нелегальными кредиторами, которые работают вне правового поля. А некоторые случаи - с откровенно мошенническими структурами. Именно поэтому был разработан законопроект, который предусматривает, что займы, кредиты под залог недвижимости смогут выдавать только финансовые организации, находящиеся в периметре надзора Банка России, либо специальные агентства. Для МФО в законопроекте запрета нет - мы не хотели бы ограничивать граждан в возможности брать займы под залог недвижимости у легальных кредиторов.
Что должен знать заемщик
Граждане не всегда способны отличить нелегального кредитора от законопослушного. На что нужно обращать внимание при выборе МФО, чтобы не стать жертвой мошенников?
Илья Кочетков: Я бы порекомендовал сначала крепко подумать, нужно ли на самом деле брать заем. Твердо и четко оценить свои потребности и... при отсутствии жесткой необходимости отказаться от этой идеи.
Если без заемных денег не обойтись, нужно оценить свои финансовые возможности, зайти на сайт в интернет либо найти МФО, которая работает офлайн, и получить проект договора. После этого вернуться домой, зайти на сайт Банка России, обязательно проверить, есть ли компания в госреестре МФО. Если нет, то связываться с ней не стоит. Реестр - это ключевой момент.
Важно также оценить саму компанию, посмотреть, как долго она работает на рынке. Обязательно почитать в интернете отзывы. Дальше - выбирать с финансовой точки зрения самые выгодные условия. Я напомню, что человек имеет право в течение пяти дней заключить соглашение с кредитором на тех условиях, которые прописаны в выданном ему договоре. Этого времени вполне хватает, чтобы как следует все изучить.
Возвращать долг нужно своевременно. Если так случилось, что вы не можете этого сделать, не нужно искать новый заем и занимать деньги под еще более высокие проценты. Лучше обратиться к своему кредитору, честно сообщить о возникшей проблеме и попытаться выстроить отношения, которые бы привели к какому-то, может быть, более мягкому для вас варианту погашения долга.