Банк России планирует расширить проект по маркировке сайтов добросовестных микрофинансовых организаций (МФО) в интернете за счет сотрудничества с Google и, возможно, с другими поисковыми системами.

Помимо этого регулятор собирается внести изменения в правила игры, действующие сегодня для микрокредиторов, чтобы защитить заемщиков. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор Департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

Реестр микрофинансовых организаций (МФО) продолжает сокращаться. Когда Банк России планирует окончательно завершить расчистку этого рынка?

Илья Кочетков: Количество МФО в реестре меняется каждую неделю, если мы говорим об абсолютных цифрах. Иногда их становится больше, иногда меньше - все зависит от того, какое количество игроков покинуло или, наоборот, вошло в рынок. Но если посмотреть ретроспективно на несколько лет, станет видно, что в целом реестр действительно значительно сократился.

Сегодня можно говорить о том, что глобальная зачистка рынка от тех компаний, которые не имеют права на нем работать, поскольку не готовы выполнять требования регулятора, завершена. То, чем мы занимаемся сейчас, это точечная работа. В идеале мы хотели бы прийти к полностью прозрачному и добросовестному рынку, но пока все еще иногда сталкиваемся с непредоставлением или несвоевременным предоставлением отчетности либо с предоставлением недостоверной отчетности. Кроме того, на рынке до сих пор еще остались организации, которые вообще не работают. Так что Банк России продолжит исключать МФО из реестра, хотя и не столь массово, как раньше.

Стоит ли в ближайшее время ждать повторения банкротства, аналогичного банкротству "Домашних денег"?

Илья Кочетков: Мы не ожидаем в ближайшее время ухода с рынка кого-либо из крупных игроков. У "Домашних денег" проблемы ведь не вчера появились.

Мы прекрасно о них знали и понимали, что может произойти, начиная еще с 2015 года. Обсуждали риски с компанией, которая пыталась их минимизировать.

В феврале ЦБ анонсировал ужесточение регулирования на рынке МФО. Зачем это нужно?

Илья Кочетков: Анализ жалоб, которые поступают в Банк России от населения, говорит о том, что многие люди не всегда до конца понимают, под какой процент и на какой срок они берут заемные деньги. Банк России вынужден принимать меры для защиты таких граждан.

В первую очередь речь идет о дальнейшем ограничении предельного размера долга по популярным у населения "займам до зарплаты". Сейчас действует правило, по которому долг по процентам не может превышать трех тел этого займа. Проще говоря, если человек занял у МФО 100 рублей, больше 400 рублей со всеми процентами и штрафами кредиторы с него требовать не могут. Постепенно мы собираемся снизить эту планку до 1,5-кратной величины суммы основного займа. То есть при аналогичном займе долг гражданина не превысит 250 рублей. С 1 июля 2019 года коэффициент предлагается сделать двукратным, с 1 июля 2020 года - полуторным.

Также планируем ограничить максимальную ежедневную процентную ставку. Существующий сейчас уровень более чем в 2 процента неприемлем. Постепенно будем доводить его до 1 процента в день (с 1 июля 2019 года. - Прим. ред.). Законопроект сейчас находится в Госдуме. В самое ближайшее время можно ожидать вынесения на рассмотрение депутатами во втором чтении.

Ужесточение регулирования может привести к уходу с рынка ряда МФО. Как это скажется на доступности "займов до зарплаты"?

Илья Кочетков: Для значительной части МФО, в основном тех, которые выдают займы под проценты, приближенные к максимально возможным, действительно наступят тяжелые дни. Они должны будут поменять свою бизнес-модель либо уйти с рынка, потому что выдавать достаточно дорогие займы, как сейчас, возможности больше не будет. Это, вероятно, приведет к ограничению доступности микрозаймов для некоторых граждан. Но мы надеемся, что рынок сам отрегулирует "дефицит". Ряд МФО заявил, что и после введения более жесткого регулирования готов продолжать работать в сегменте "займов до зарплаты" и при этом соответствовать требованиям ЦБ, поскольку у них есть ресурсы для сокращения собственных издержек. Речь в первую очередь идет о тех, кто работает онлайн и не содержит большого количества офисов.

Мы осознаем, что предлагаемые изменения устроят не всех. Но главное, что они будут полезны для заемщиков и позволят значительно снизить их долговую нагрузку.

В отдельных аспектах Банк России пошел навстречу участникам рынка: это касается спецпродукта (займы с жесткими условиями на сумму до 10 тысяч рублей сроком до 15 дней. - Прим. ред.). Предполагалось, что по нему будет установлена ограничительная планка по максимальной переплате - не более 3 тысяч рублей. Однако подумав, мы пришли к выводу, что в этом случае полностью дестимулируем заемщиков выплачивать долг: какие-то проценты на него все равно должны начисляться. Поэтому в итоге регулятор решил вернуться к тем штрафным санкциям, которые уже предусмотрены действующим законодательством: это планка в 36 процентов годовых. По сравнению со ставками займов до зарплаты это не столь большой процент.

Эксперты предупреждают, что уходящие с рынка МФО будут массово пополнять ряды нелегальных кредиторов. Есть такая опасность?

Илья Кочетков: Определенный риск присутствует. Мы не исключаем, что ситуация может ухудшиться в связи с предлагаемыми ограничениями. Но есть и другой вариант развития событий. Если организация выведена из реестра, не факт, что она не может перерегистрироваться и продолжить работать легально под новой вывеской.

Стоимость входа на рынок для микрокредитной компании в отличие от микрофинансовой, где есть требования по капиталу в размере 70 миллионов рублей, не столь высока. Поэтому однозначно утверждать, что покидающие рынок МФО массово будут становиться нелегальными кредиторами, я бы не стал.

Зачем перерегистрироваться, если можно спокойно работать под черным флагом без надзора регулятора?

Илья Кочетков: Я бы это спокойствие назвал условным, потому что за нелегальную деятельность по выдаче займов КоАП предусмотрен штраф, и в ближайшее время он может быть повышен. Есть также законопроект о введении уголовной ответственности за нелегальное предоставление займов, он уже широко обсуждается, и мы надеемся, что такая ответственность будет введена уже в следующем году. Кроме того, тем же самым законопроектом, который готовится ко второму чтению, помимо ужесточения регулирования на рынке МФО предусмотрен ряд норм в отношении нелегальных кредиторов. Так, нелегальный кредитор лишается права требовать исполнения заемщиком обязательств по договору потребительского кредита или займа.

В июле прошлого года Банк России запустил проект по маркировке в поисковой выдаче системы "Яндекс" сайтов добросовестных МФО. Насколько это способствовало решению проблемы нелегальных кредиторов, действующих в интернете?

Илья Кочетков: Я приведу такую цифру: если летом 2017 года количество просмотров нашей маркировки в месяц составляло 1,5 миллиона, то сейчас - около 15 миллионов, и это только в отношении сайтов МФО. Такие цифры совершенно точно говорят о том, что люди знают об этом сервисе, пользуются и уже гораздо более разумно принимают решение о выборе МФО.

Кстати, система работает и в отношении страховых организаций. Компаний, предлагающих гражданам поддельные полисы (речь идет об ОСАГО), в интернете было не меньше, чем нелегальных кредиторов. Так что со страховщиками мы этот путь тоже прошли.

Будете расширять проект?

Илья Кочетков: Да, планируем сделать что-то подобное с Google и, возможно, с другими поисковыми системами. Тем более что на примере проекта с "Яндексом" уже можно показать, как все это работает. Что касается нынешнего проекта, то следующим логичным шагом может стать наполнение выпадающего при нажатии на галочку окна информацией о том, может ли МФО привлекать денежные средства от физических лиц и т.п.

Уже есть конкретные договоренности?

Илья Кочетков: Пока мы ведем предварительные переговоры. Будем стараться запустить проект в 2019 году.

Как Банк России оценивает ситуацию с просрочкой по микрозаймам и их количеству в одних руках? Бюро кредитных историй время от времени выдает пугающую статистику.

Илья Кочетков: Просрочка растет, но динамика этого роста соразмерна росту самого рынка. Что касается количества займов, цифры приблизительно следующие: 70 процентов заемщиков МФО имеют по одному займу, 16 процентов - по два займа. Каких-то негативных тенденций, свидетельствующих о том, что ситуация катится вниз, мы не наблюдаем.

С 1 апреля Банк России хочет обязать МФО по аналогии с банками анализировать долговую нагрузку заемщиков - соотношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика.

Илья Кочетков: Да, предполагается, что это требование будет распространяться на займы свыше 10 тысяч рублей. Если долговая нагрузка заемщика высока - больше 50 процентов, вариантов развития событий может быть два: отказывать гражданину в таком займе либо учитывать повышающий коэффициент по нему при расчете достаточности собственных средств, поскольку высока вероятность просрочки или невозврата долга.

Изменения, которые предлагает ЦБ, устраивают не всех участников рынка, но главное, что они позволят заметно снизить долговую нагрузку заемщиков

Но в России пока нет единой базы кредитных историй - все сведения разбросаны по разным БКИ. Не возникнут ли у МФО проблемы с реальной оценкой долговой нагрузки и выполнением требований регулятора?

Илья Кочетков: Такая проблема существует, и Банк России активно работает над ее решением.

В последнее время было несколько громких историй, связанных с выдачей займов под залог недвижимости, в результате которых граждане теряли свои квартиры. Звучали предложения запретить МФО выдавать такие займы. Какова позиция ЦБ?

Илья Кочетков: Практически все громкие истории, о которых вы говорите, связаны не с деятельностью МФО, а с нелегальными кредиторами, которые работают вне правового поля. А некоторые случаи - с откровенно мошенническими структурами. Именно поэтому был разработан законопроект, который предусматривает, что займы, кредиты под залог недвижимости смогут выдавать только финансовые организации, находящиеся в периметре надзора Банка России, либо специальные агентства. Для МФО в законопроекте запрета нет - мы не хотели бы ограничивать граждан в возможности брать займы под залог недвижимости у легальных кредиторов.

Есть риск, что уходящие с рынка МФО могут пополнить ряды нелегальных кредиторов. Фото: Александр Корольков/ РГ

Ключевой вопрос

Что должен знать заемщик

Граждане не всегда способны отличить нелегального кредитора от законопослушного. На что нужно обращать внимание при выборе МФО, чтобы не стать жертвой мошенников?

Илья Кочетков: Я бы порекомендовал сначала крепко подумать, нужно ли на самом деле брать заем. Твердо и четко оценить свои потребности и... при отсутствии жесткой необходимости отказаться от этой идеи.

Если без заемных денег не обойтись, нужно оценить свои финансовые возможности, зайти на сайт в интернет либо найти МФО, которая работает офлайн, и получить проект договора. После этого вернуться домой, зайти на сайт Банка России, обязательно проверить, есть ли компания в госреестре МФО. Если нет, то связываться с ней не стоит. Реестр - это ключевой момент.

Важно также оценить саму компанию, посмотреть, как долго она работает на рынке. Обязательно почитать в интернете отзывы. Дальше - выбирать с финансовой точки зрения самые выгодные условия. Я напомню, что человек имеет право в течение пяти дней заключить соглашение с кредитором на тех условиях, которые прописаны в выданном ему договоре. Этого времени вполне хватает, чтобы как следует все изучить.

Возвращать долг нужно своевременно. Если так случилось, что вы не можете этого сделать, не нужно искать новый заем и занимать деньги под еще более высокие проценты. Лучше обратиться к своему кредитору, честно сообщить о возникшей проблеме и попытаться выстроить отношения, которые бы привели к какому-то, может быть, более мягкому для вас варианту погашения долга.