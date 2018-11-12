Новости

Дмитрий Медведев прибыл в Италию на конференцию в Ливии 12.11.2018
Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя 12.11.2018
Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами 12.11.2018
В электричке Москва - Черусти нашли труп 12.11.2018
Умер легендарный Стэн Ли 12.11.2018
Фотовыставка "Зимняя Москва" открылась в Лейпциге своевременно 12.11.2018
Умер создатель Человека-паука и Халка Стэн Ли 12.11.2018
Израильский солдат тяжело ранен на границе с сектором Газа 12.11.2018
Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим 12.11.2018
Рекордное число авиакомпаний обанкротилось в 2018 году 12.11.2018
Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву 12.11.2018
Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии о сокращении ее добычи 12.11.2018
"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США 12.11.2018
Жителей Печатников предупредили о возможных перерывах газоснабжения 12.11.2018
В Волгограде СК назвал причину пожара, в котором погибли двое младенцев 12.11.2018
Сербская церковь осудила действия Константинополя на Украине 12.11.2018
В ярославском музее подменили шедевр Малевича 12.11.2018
Жители Кривого Рога захватили и сами запустили котельные в городе 12.11.2018
Владимир Путин поздравил самбистов с триумфом 12.11.2018
Песков прокомментировал решение не зачитывать письмо русского солдата в Париже 12.11.2018
Пятилетний чеченец отжался более четырех тысяч раз 12.11.2018
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину 12.11.2018
В Волгограде при пожаре погибли двухмесячные близнецы 12.11.2018
Два палестинца погибли в результате израильских авиаударов 12.11.2018
ВОЗ рекомендовал не отрывать ребенка от груди до двух лет 12.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 21:59
Рубрика: Спорт

До ЦСКА не дотянуться

Армейцы продолжили победную серию
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Центральным матчем очередного тура баскетбольной Единой лиги стал матч в Краснодаре, где "Локомотив-Кубань" принимал лидера, московский ЦСКА. Эта игра побила рекорд посещаемости сезона (5600 зрителей) и завершилась уверенной победой армейцев - 93:76.
Все лидеры ЦСКА, включая Серхио Родригеса (на фото), получили в Краснодаре большую нагрузку. Фото: Михаил Синицын Все лидеры ЦСКА, включая Серхио Родригеса (на фото), получили в Краснодаре большую нагрузку. Фото: Михаил Синицын
Все лидеры ЦСКА, включая Серхио Родригеса (на фото), получили в Краснодаре большую нагрузку. Фото: Михаил Синицын

"Локо" сейчас переживает сложный период. Неделю назад в отставку отправили главного тренера Сашу Обрадовича, который проработал c командой два года. Решение со стороны могло показаться излишне резким - да, кубанцы проиграли на своем паркете дважды подряд не слишком статусным германской "Альбе" и эстонскому "Калеву", но в целом на старте сезона они смотрелись прилично. И шли в лидерах как в Еврокубке, так и в Единой лиге.

- На сегодняшний день наши инвестиции в команду связаны с большими ожиданиями. Результаты, показанные в последних матчах с не самыми грозными оппонентами, говорят о том, что нам необходимы перемены, - так прокомментировал отставку Обрадовича президент клуба Андрей Ведищев.

Судя по всему, увольнение главного тренера в Краснодаре связано не только с текущими результатами и парой неудачных матчей. Но понять причины, наблюдая за ситуацией со стороны, нам все равно не удастся. Так что можно лишь констатировать: командой теперь руководит Влада Йованович. Ведищев уже заявил, что если ему удастся себя проявить, то приставка "и.о." будет снята. Поэтому для сербского специалиста сейчас каждый матч может быть судьбоносным. Дебютировал бывший помощник Обрадовича с уверенной домашней победы над "Аркой" в Еврокубке. И приезд ЦСКА в такой ситуации был для него, откровенно говоря, некстати.

Фото: РИА Новости
Женская сборная России по баскетболу начала подготовку к матчам ЧЕ-2019

Армейцы в межсезонье прилично поменяли состав, но статус одного из сильнейших клубов Европы сохранили. Что подтверждается результатами - в Евролиге "красно-синие" наряду с "Реалом" остаются единственными, кто пока не проигрывал. В Единой лиге ситуация аналогичная - здесь помимо ЦСКА ноль в графе "поражения" сохраняют только "Химки", игравшие вчера после подписания этого номера в печать с латвийским ВЭФом.

Матч с таким соперником вызвал у краснодарских болельщиков прогнозируемый ажиотаж. Правда, до аншлага на этот раз не дотянули, ведь дворец вмещает 7,5 тысячи человек. Еще один факт для любителей статистики - для разыгрывающего "Локо" Дмитрия Хвостова игра стала юбилейной, двухсотой в рамках Единой лиги. Больше него за всю историю турнира на паркет выходили лишь пятеро: Антонов, Курбанов, Моня, Воронцевич и Фридзон. Последний возглавляет список "долгожителей" (229 матчей), и он тоже участвовал в отчетной игре, причем для Виталия она точно была не рядовой.

Пять лет Фридзон "служил" в ЦСКА, с которым выиграл все возможные трофеи. Но летом снайпер, потерявший в армейском клубе статус основного, перебрался как раз в Краснодар. И здесь, получая достаточно игрового времени, проявляет себя, как в былые годы. Например, в корзину ЦСКА Виталий набросал 12 очков, реализовав все шесть попыток. Более внушительная статистика только у другого экс-армейца, Дмитрия Кулагина, который принес "Локо" 18 очков.

Но все эти бомбардирские подвиги краснодарцев померкли на фоне практически идеальной игры в исполнении гостей. Москвичи уже в первой четверти показали, кто в доме настоящий хозяин - этот отрезок они выиграли со счетом 32:18. После чего ЦСКА спокойно контролировал ситуацию и довел дело до седьмой победы подряд - 93:76. В составе москвичей очередной выдающийся матч выдал Нандо Де Коло. Француз попал все шесть трехочковых бросков и в итоге принес команде 30 баллов. Надо отметить, что на этот раз главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не стал беречь своих лидеров и прилично нагрузил Родригеса, Хайнса, Хиггинса и Клайберна. Тем самым дав лишний раз понять, насколько серьезно его команда подошла к игре в Краснодаре.

- Мы были лучше. У нас напряженный график, но мы справились. Игроки решительно действовали и в защите, и в нападении. Команда работала отлично, каждый, кто выходил на паркет, способствовал достижению результата, - заявил Итудис.

В другом матче игрового дня питерский "Зенит" переиграл дома пермскую "Парму" - 84:76.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам