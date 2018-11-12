Центральным матчем очередного тура баскетбольной Единой лиги стал матч в Краснодаре, где "Локомотив-Кубань" принимал лидера, московский ЦСКА. Эта игра побила рекорд посещаемости сезона (5600 зрителей) и завершилась уверенной победой армейцев - 93:76.

"Локо" сейчас переживает сложный период. Неделю назад в отставку отправили главного тренера Сашу Обрадовича, который проработал c командой два года. Решение со стороны могло показаться излишне резким - да, кубанцы проиграли на своем паркете дважды подряд не слишком статусным германской "Альбе" и эстонскому "Калеву", но в целом на старте сезона они смотрелись прилично. И шли в лидерах как в Еврокубке, так и в Единой лиге.

- На сегодняшний день наши инвестиции в команду связаны с большими ожиданиями. Результаты, показанные в последних матчах с не самыми грозными оппонентами, говорят о том, что нам необходимы перемены, - так прокомментировал отставку Обрадовича президент клуба Андрей Ведищев.

Судя по всему, увольнение главного тренера в Краснодаре связано не только с текущими результатами и парой неудачных матчей. Но понять причины, наблюдая за ситуацией со стороны, нам все равно не удастся. Так что можно лишь констатировать: командой теперь руководит Влада Йованович. Ведищев уже заявил, что если ему удастся себя проявить, то приставка "и.о." будет снята. Поэтому для сербского специалиста сейчас каждый матч может быть судьбоносным. Дебютировал бывший помощник Обрадовича с уверенной домашней победы над "Аркой" в Еврокубке. И приезд ЦСКА в такой ситуации был для него, откровенно говоря, некстати.

Армейцы в межсезонье прилично поменяли состав, но статус одного из сильнейших клубов Европы сохранили. Что подтверждается результатами - в Евролиге "красно-синие" наряду с "Реалом" остаются единственными, кто пока не проигрывал. В Единой лиге ситуация аналогичная - здесь помимо ЦСКА ноль в графе "поражения" сохраняют только "Химки", игравшие вчера после подписания этого номера в печать с латвийским ВЭФом.

Матч с таким соперником вызвал у краснодарских болельщиков прогнозируемый ажиотаж. Правда, до аншлага на этот раз не дотянули, ведь дворец вмещает 7,5 тысячи человек. Еще один факт для любителей статистики - для разыгрывающего "Локо" Дмитрия Хвостова игра стала юбилейной, двухсотой в рамках Единой лиги. Больше него за всю историю турнира на паркет выходили лишь пятеро: Антонов, Курбанов, Моня, Воронцевич и Фридзон. Последний возглавляет список "долгожителей" (229 матчей), и он тоже участвовал в отчетной игре, причем для Виталия она точно была не рядовой.

Пять лет Фридзон "служил" в ЦСКА, с которым выиграл все возможные трофеи. Но летом снайпер, потерявший в армейском клубе статус основного, перебрался как раз в Краснодар. И здесь, получая достаточно игрового времени, проявляет себя, как в былые годы. Например, в корзину ЦСКА Виталий набросал 12 очков, реализовав все шесть попыток. Более внушительная статистика только у другого экс-армейца, Дмитрия Кулагина, который принес "Локо" 18 очков.

Но все эти бомбардирские подвиги краснодарцев померкли на фоне практически идеальной игры в исполнении гостей. Москвичи уже в первой четверти показали, кто в доме настоящий хозяин - этот отрезок они выиграли со счетом 32:18. После чего ЦСКА спокойно контролировал ситуацию и довел дело до седьмой победы подряд - 93:76. В составе москвичей очередной выдающийся матч выдал Нандо Де Коло. Француз попал все шесть трехочковых бросков и в итоге принес команде 30 баллов. Надо отметить, что на этот раз главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис не стал беречь своих лидеров и прилично нагрузил Родригеса, Хайнса, Хиггинса и Клайберна. Тем самым дав лишний раз понять, насколько серьезно его команда подошла к игре в Краснодаре.

- Мы были лучше. У нас напряженный график, но мы справились. Игроки решительно действовали и в защите, и в нападении. Команда работала отлично, каждый, кто выходил на паркет, способствовал достижению результата, - заявил Итудис.

В другом матче игрового дня питерский "Зенит" переиграл дома пермскую "Парму" - 84:76.