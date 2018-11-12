Директор Театра Табакова покидает свой пост

Директор Московского театра Олега Табакова Александр Стульнев по собственному желанию покидает пост, который он занимал более двадцати лет - с 1997 года.

"Я беру и ухожу по собственному желанию из театра, никто меня не выгонял. Мне уже сделано новое предложение. Возможно, это будет Театр имени Маяковского", - приводит слова Александра Стульнева РИА Новости.

Напомним, возглавлявший "Табакерку" народный артист СССР Олег Табаков ушел из жизни 12 марта 2018 года. Новым художественным руководителем театра в апреле стал народный артист России Владимир Машков, а "Табакерка" официально сменила название на Московский театр Олега Табакова в июле этого года.