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12.11.2018 20:11
Рубрика: Власть

Главный по протоколу

Сергей Соболев занял должность Марины Ентальцевой
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Премьер-министр Дмитрий Медведев поменял руководителя своего протокола - должность Марины Ентальцевой занял Сергей Соболев.

На протяжении последних десяти лет Марина Ентальцева бессменно возглавляла протокол Дмитрия Медведева: четыре года его президентского срока и более шести лет на посту председателя правительства. В службе протокола высшего руководства страны Ентальцева работает с 2000 года, когда ее назначили заместителем начальника Управления протокола президента Российской Федерации, а спустя четыре года поставили во главе Протокольно-организационного управления президента.

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После длительной протокольной деятельности Марина Ентальцева в принципе покидает государственную службу. В интервью ТАСС она рассказала, что планирует продолжить работу в Фонде "Сколково".

"Почти 20 лет работы в протоколе - это большой срок", - сказала Ентальцева в интервью ТАСС. "Конечно, я очень благодарна и Владимиру Путину, который пригласил меня на работу в Кремль, и Дмитрию Медведеву, который предложил возглавить протокол сначала президента, а затем председателя правительства", - отметила она. "Мне очень нравится моя работа, коллектив, но мне очевидно, что за эти годы я смогла реализовать все, что хотела, и пришло время для новых людей и идей", - сообщила Ентальцева.

На протяжении последних десяти лет Марина Ентальцева бессменно возглавляла протокол Дмитрия Медведева

За большой вклад в обеспечение деятельности правительства и многолетнюю безупречную государственную службу премьер-министр Дмитрий Медведев объявил Ентальцевой благодарность правительства и вчера подписал распоряжение об освобождении ее по собственной просьбе от должности руководителя протокола - заместителя главы аппарата правительства

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
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Сменивший ее Сергей Соболев - человек для премьер-министра не новый. В протоколе главы правительства он был первым после Марины Ентальцевой - занимал должность директора Департамента протокола. Окончив МГИМО, проработав несколько лет по линии министерства иностранных дел, Соболев в 2001 году приходит в пресс-службу президента, а годом позже переходит Протокольно-организационное управление. В 2008 году, когда главой государства становится Дмитрий Медведев, Соболева назначают начальником Управления протокола президента. В 2012 году он получает место руководителя Департамента протокола правительства России.

В свою очередь новым директором Департамента протокола правительства РФ назначен Александр Валяев.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Персона: Дмитрий Медведев
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