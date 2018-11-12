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12.11.2018 22:03
Рубрика: Спорт

Очередь в королевы

Две россиянки продолжают борьбу за победу на ЧМ в Югре
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
В Ханты-Мансийске продолжается чемпионат мира среди женщин по нокаут-системе.

Накануне тай-брейками завершился третий тур, по итогам которого в следующий раунд пробились две представительницы России - Александра Костенюк и Екатерина Лагно.

В 1/8 финала Екатерина одолела соотечественницу Наталью Погонину и теперь в четвертьфинале встретится с китаянкой Лэй Тинцзе.

Не без труда прошла в 1/4 финала Костенюк, которую ждет украинка Анна Музычук.

Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости
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Неожиданным стало поражение Валентины Гуниной от юной спортсменки из Узбекистана Гулрухбегим Тохирджоновой. В следующем раунде Тохирджонова будет играть с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Ну а еще одну четвертьфинальную пару составят Мария Музычук из Украины и Жансая Абдумалик из Казахстана.

Кроме того, в Югре прошла пресс-конференция с членом Апелляционного комитета чемпионата, вице-президентом Европейского шахматного союза и вице-президентом Шахматной федерации Словакии Евой Репковой.

Ева, расскажите о своих впечатлениях от Югорской шахматной академии и от работы здесь, в Ханты-Мансийске.

Ева Репкова: Югорская шахматная академия - уникальное место для того, чтобы заниматься шахматами и совершенствовать свое мастерство. Можно сказать, что я сразу же влюбилась в учеников, тренеров и само место. Очень бы хотелось, чтобы у нас в Словакии было нечто подобное. Для меня это серьезный стимул к тому, чтобы построить аналогичную академию у нас.

Как сказал президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, женским шахматам будет уделяться большее внимание, будут возрастать призовые фонды, изменится система розыгрыша первенства мира. Есть ли у вас самой какие-то идеи, как пропагандировать женские шахматы?

Ева Репкова: Все участницы турнира, с которыми я беседовала, связывают большие надежды с новым президентом ФИДЕ Аркадием Дворковичем. Очень важно сочетать опыт с новыми идеями. Мне нравится, что в последнее время к работе ФИДЕ подключаются шахматисты, профессиональные гроссмейстеры. Конечно, одни гроссмейстеры все вопросы не решат, потому что часто им не хватает необходимых для этой работы качеств, но вместе мы можем сделать все лучше.

Спорт Шахматы
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