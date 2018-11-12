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Рубрика: Экономика

Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля

Текст: Георгий Панин
Иван Марчена, аналитик Forex Club, специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Рубль, вероятно, продолжит свое движение вниз на фоне опасений по поводу падения цен на нефть и возможного введения новых американских санкций против России.

Фото: depositphotos
Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 11 октября

Рынок нефти сейчас переживает не самые простые времена, цена марки Brent упала ниже психологической отметки 70 долларов. Это происходит на фоне опасений относительно возможного переизбытка нефти на мировом рынке. Ранее инвесторы испытывали иллюзии по поводу возможного роста нефтяных котировок после введения санкций США против Ирана.

Однако США сделали временные исключения для некоторых стран, закупающих иранскую нефть. Кроме того, свои поставки на мировой рынок собирается нарастить Саудовская Аравия. В этой ситуации цена нефти, вполне вероятно, продолжит идти вниз, что негативно скажется и на курсе рубля.

Фото: Depositphotos.com
Вырастет ли курс доллара до 70 рублей к концу года

Еще одним тревожным фактором для российской валюты является и угроза введения новых американских санкций против России. Такие опасения инвесторов обострились после того, как был введены санкции против ряда крымских бизнесменов и предприятий. Помимо этого, на рынках ожидают и очередного повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что может произойти уже в декабре.

Можно предположить, что при совокупности всех этих негативных факторов курс рубля может опуститься ниже отметки 68,5 рубля против доллара и 77,5 рубля против евро.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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