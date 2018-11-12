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Рубрика: Общество

Эксперт: Любителей сладкой газировки не отпугнет рост акциза на нее

Введение повышенных акцизов не остановит тех, кто уже "подсел" на сладкие газированные напитки, считает диетолог Маргарита Королева. Для того, чтобы изменить отношение потребителей, необходима просветительская работа, считает она.

"Сладость в составе таких напитков очень быстро переходит в кровоток, повышается общий уровень сахара, без ответа не остается и поджелудочная железа", - рассказала Королева в эксклюзивном интервью порталу m24.

Фото: depositphotos.com
В России вырастут цены на сладкие газированные напитки

По мнению эксперта, у людей, злоупотребляющих сладкой газировкой, всегда очевиден избыточный вес. Причина - в нарушении метаболических процессов организма, углеводного и жирового обменов.

"Человек не насыщается, не удовлетворяет жажду, ему хочется пить, потому что напиток за счет кислот нарушает восприятие рецепторов полости рта самой жидкостной составляющей", убеждена диетолог.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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