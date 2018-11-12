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Фанат "Игры престолов" зарубил соседа мечом

НОВОСТЬ12.11.2018, 16:28
Текст:   Олег Усков

Диковатая история разыгралась на родине "битлов", в Ливерпуле, где 26-летний фанат "Игры престолов" и сам начинающий фэнтези-писатель, а также мелкий наркодилер Дуглас Плэмптон, "левый активист, известный как Раста Джек", зарубил мечом своего соседа, 32-летнего Йена Мэддокса.

Как сообщает Daily Mail, преступление было совершено самодельным мечом "в саксонском стиле", который - по жуткой иронии судьбы - жертва сама подарила ранее своему будущему убийце, зная о его одержимости сагой Джорджа Мартина.

Фото: kinopoisk.ru
Фото: актер Джерард Батлер остался без жилья

Причем "разборки" не имели никаких точек соприкосновения со сказочным миром Семи Королевств и стали результатом исключительно финансовых дрязг: в какой-то момент Мэддокс, бывший клиентом молодого писателя, задолжал тому 140 фунтов-стерлингов за наркотики, полученные в долг, и не смог расплатиться. В итоге дилер разбил фары в машине Мэддокса, а когда тот, отмечавший, к слову, свой день рождения, пришел к начинающему фантасту с укорами, просто зарубил соседа его же подарком - пронзил ногу несчастного, и тот истек кровью.   

Газета уточнила, что Мэддокс сам позвонил в полицию, заявив, что сосед напал на него и он был вынужден защищаться, а смерть Йена - побочный эффект от самообороны. Но суд не счел аргументацию достаточной и приговорил Плэмптона к пожизненному сроку с правом подачи апелляции не ранее чем через девятнадцать лет.

Премьера восьмого, финального сезона "Игры престолов" обещана на следующий год.

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