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В Сети появился клип The Beatles на Back in the USSR с медведем

НОВОСТЬ08.11.2018, 11:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ The Beatles Фото: youtube.com/ The Beatles
Фото: youtube.com/ The Beatles

Бальзам на миллионы битломанских сердец: на YouTube-аккаунте легендарной четверки появился еще один новый клип группы - на трек Back in the U.S.S.R. С надписями на русском языке и кадрами видеохроник, демонстрирующих научные и культурные деяния Страны Советов. А также более отвлеченные моменты. 

Премьера клипа, как и вышедшего чуть ранее Glass Onion, приурочена к юбилею - пятидесятилетию! - со дня выхода десятой студийной пластинки коллектива, известной как White Album. Релиз "Белого альбома" состоялся 22 ноября 1968 года, 

Back in the U.S.S.R, "Снова в СССР", одна из самых зажигательных песен "битлов", открывает пластинку. Ее авторство - целиком на совести Пола, хотя официально Джон считается соавтором. Название - пародирующая отсылка к песне Чака Берри Back in the U.S.A.

White Album входит практически во все серьезные списки наиболее уважаемых и именитых пластинок, Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний он признан самым продаваемым релизом The Beatles. В то же время, по мнению исследователей, он является и самой спорной и противоречивой работой группы.

Что, в общем-то, логично, с учетом того, в какой нездоровой обстановке ссор и стрессов альбом создавался. Масла в огонь постоянно подливала торчавшая в студии Йоко Оно - согласно воспоминаниям.

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