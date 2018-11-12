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Рубрика: Спорт

Ари громче

Форварда "Краснодара" вызвали в сборную из-за эпидемии травм
Текст: Артур Нанян, Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Сборная России начала подготовку на базе в Новогорске к заключительным матчам в нынешнем году. 15 ноября у команды Станислава Черчесова запланирована контрольная встреча с немцами в Лейпциге, а 20 числа в Лиге наций россияне сыграют со Швецией в Стокгольме.
Перед матчами с Германией и Швецией Станислав Черчесов остался без нескольких ведущих игроков. Фото: Михаил Синицын Перед матчами с Германией и Швецией Станислав Черчесов остался без нескольких ведущих игроков. Фото: Михаил Синицын
Перед матчами с Германией и Швецией Станислав Черчесов остался без нескольких ведущих игроков. Фото: Михаил Синицын

"Не хотим делать больших изменений в составе", - комментировал Черчесов состав сборной неделю назад. Вряд ли Станислав Саламович на тот момент предполагал, что в преддверии важнейших матчей останется без целого ряда ключевых игроков: свои правки в заявку национальной команды внесла обрушившаяся на сборную эпидемия травм.

На минувших выходных стало известно, что Черчесов точно не сможет рассчитывать на трех героев ЧМ-2018 - Марио Фернандеса, Александра Головина и Дениса Черышева, выбывших из-за разного рода травм. Вместо них в сборную были вызваны защитник "Краснодара" Сергей Петров и хавбек "Рубина" Павел Могилевец. Злая ирония в том, что Петров прибыл в Новогорск тоже с повреждением. Его судьба должна была решиться в течение вчерашнего дня. На медобследование накануне отправился и хавбек "Спартака" Роман Зобнин, пропустивший последний матч "красно-белых" из-за травмы задней поверхности бедра.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Памятник футболисту "Спартака" установили в Бразилии

На этом потери Черчесова не закончились. В воскресном матче Премьер-лиги с "Зенитом" плечо вывихнул хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов. За Ильзата особенно обидно, ведь 20-летний парень получил вызов в главную команду страны впервые.

Зато уже в ноябре дебютировать за сборную может другой футболист, форвард "Краснодара" Ари. Разговоры о том, что бразилец может получить российский паспорт, начались еще в 2015 году, когда национальной командой рулил Фабио Капелло. Однако история затянулась, и полноценным гражданином Российской Федерации Ари стал только в июле нынешнего года.

Несмотря на то что бразилец пребывает в отменной форме (шесть голов в восьми матчах Премьер-лиги), Черчесов звать игрока в сборную не спешил. Судя по всему, приглашение Ари ускорила ситуация с капитаном сборной Артемом Дзюбой. Форварда "Зенита" уже беспокоил коленный сустав, а в матче с ЦСКА Артем только усугубил повреждение, покинув поле досрочно. Сообщается, что Дзюба останется в Москве, где будет проходить разработанный специально для него курс реабилитации.

Что касается Ари, нападающий "Краснодара" может стать уже третьим натурализованным бразильцем после уже упомянутого Фернандеса и голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме, сыгравшим в футболке сборной России. И, судя по всему, этот момент не за горами.

Премьер-лига

Наконец, завершилась сага с назначением Олега Кононова главным тренером "Спартака". Белорусский специалист официально возглавил "красно-белых". Контракт рассчитан до конца следующего сезона с возможностью пересмотра условий по итогам нынешней кампании.

По иронии судьбы, о назначении Кононова заговорили сразу после матча, в котором туляки обыграли на выезде спартаковцев. Та встреча стала последней для Массимо Карреры у руля "красно-белых".

С самого начала руководство московского клуба рассматривало именно Олега Георгиевича как основного кандидата на вакантную должность. Но в какой-то момент "Спартак" переключил свое внимание на рулевого "Ростова" Валерия Карпина. Да безуспешно: Карпин решил ничего не менять и остался в своей нынешней команде.

Ари может стать третьим натурализованным бразильцем, сыгравшим за сборную России

- Передо мной открываются новые возможности в плане достижения поставленных целей. И важно, что они у нас со "Спартаком" совпадают, - отметил в интервью клубной пресс-службе "красно-белых" Кононов.

Цели-то, может, и одинаковые, но достичь их специалисту будет невероятно сложно. Перед ним поставлены задачи - попасть в Лигу чемпионов и выиграть Кубок страны. С учетом всех проблем "Спартака" их выполнение кажется маловероятным. Впрочем, Кононов уверен в себе и считает, что многое будет зависеть от дебюта. Первый матч "красно-белых" при новом тренере пройдет уже 25 ноября дома с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 15-го тура чемпионата страны.

Спорт Футбол Игроки и тренеры
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