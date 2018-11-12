Французов покоробил отказ Трампа посетить военное кладбище из-за дождя

Французская общественность бурно отреагировала на отказ президента США Дональда Трампа посетить военное кладбище Первой мировой войны, передает РИА Новости.

Напомним, что Трамп отменил на американское кладбище (Bois Belleau) в Париже по причине плохой погоды. Это решение было негативно воспринято и в Вашингтоне, и в Париже.

Пресс-служба французской армии с иронией отреагировала на этот казус, разместив на своем сайте фото военнослужащего, который тренируется под дождем с подписью "Идет дождь, но это не страшно. У нас все еще есть мотивация".