Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов заявил, что по его мнению нет необходимости устанавливать минимальный размер алиментных платежей: законодательство сегодня достаточно гибкое и позволяет защитить права ребенка. В случае необходимости суд сам может установить определенный размер алиментов, иногда - не привязанную к каким-то официальным доходам отца-должника.

Напомним, предложение установить алиментный минимум прозвучало в ходе опроса, проведенного ведомством на своем официальном сайте. Дмитрий Аристов подчеркнул: мнение граждан будет учитываться, подобные опросы - часть программы повышения открытости. Ведомство изучает, какие есть проблемы, как их можно решить. Но вряд ли есть смысл прописывать в законе жесткую сумму, так как жизненные истории разнятся.

"Я думаю, что в установлении этого предела необходимости нет, - сказал Дмитрий Аристов. - Для этого есть судебная система, которая, собрав всю совокупность доказательств, сложившейся жизненной ситуации как у взыскателя, так и должника, примет разумное решение и установит размер алиментов".

Как поясняют эксперты, суд вправе даже установить размер, не привязанный каким-то процентом к официальным доходам должника, если тот живет в основном на неофициальные доходы. Правда, на практике это происходит не так часто. Тут есть две точки зрения. Одни считают, что невозможно заставлять человека платить больше, чем он может заплатить. Другие считают, что высокие платежи должны мотивировать отца искать способы заработать денег, он должен тянуться к высокой финансовой планке ради своего ребенка. Поэтому идея ввести обязательный платеж имеет и сторонников, и критиков. Как бы то ни было, по мнению ведомства, сегодня законодательство обеспечивает гибкий адресный подход в данном вопросе.