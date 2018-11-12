Футбольный вратарь Габулов завершил карьеру

Бывший вратарь столичных футбольных клубов ЦСКА и "Динамо", бронзовый призер чемпионата Европы-2008 и участник чемпионата мира-2018 Владимир Габулов завершил карьеру игрока. Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Последней командой Габулова стал бельгийский "Брюгге", с которым он стал чемпионом страны. По окончании прошлого сезона контракт голкипера с клубом истек. После небольшой паузы стороны решили прекратить сотрудничество.

Чем в будущем займется Габулов - пока загадка. Недавно появилась информация, что он станет министром спорта Северной Осетии. Вероятно, конкретика по этому вопросу появится в ближайшее время.

Больше всего титулов в карьере Габулов завоевал с ЦСКА. Вместе с "красно-синими" он дважды выигрывал чемпионат России и по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны, а также Кубке УЕФА.