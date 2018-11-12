Глава Центра РГО в Сербии: Географический диктант достиг своей цели

От Скопье до Загреба в воскресенье, 11 ноября, на исторически тяготеющем к России постюгославском пространстве с особым интересом писался Географический диктант Русского географического общества - это масштабная просветительская акция, инициатором которой является президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом в интервью корреспонденту "Российской газеты" рассказал директор Центра РГО в Сербии, вице-президент Сербского географического общества Миролюб Милинчич.

Профессор сообщил, что в этом году Диктант писали в Сербии (здесь действовали 4 площадки: Белград, Косовская Митровица, Вране, Брус), акция впервые прошла в Боснии и Герцеговине (Республика Сербская, Баня-Лука), Черногории (Подгорица), Хорватии (Загреб) и Македонии (Скопье).

По мнению Милинчича, Географический диктант Русского географического общества - это хорошая возможность привлечения внимания к Российской Федерации.

"Необходимо отметить тот факт, что в этом году наибольший интерес мероприятие вызвало у студентов и учеников средней школы, - отметил серб. - Это значит, что Географический диктант достиг своей цели - стимулировав интерес у самой способной и прогрессивной части нашего общества к более культурному отношению к географии, как науке, а также природе, истории и культуре Российской Федерации".

Географ выразил надежду, что такого рода мероприятия РГО помогут как молодежи, так и политической элите сформировать не предвзятое отношение к России.

"Географический диктант участники восприняли не столько как тест на наличие знаний, нежели как возможность узнать что-то новое о Российской Федерации, - отметил он. - Эта и аналогичные акции РГО убеждают нас, что география имеет огромный потенциал для сближения наших народов".

Между тем Милинчич рассказал и о том, что возглавляемый им Центр РГО в Сербии функционирует с 2016 года, под его эгидой на Балканах проводятся летние практики для российских студентов, организуются выставки фотографий ежегодного конкурса РГО "самая красивая страна" и кинопоказы фильмов, снятых при поддержке Общества, работают площадки Географического диктанта РГО.

"Уже на данном этапе эксперты констатируют, что Русское географическое общество вносит неоценимый вклад в развитие российско-сербского сотрудничества, что неоднократно было отмечено первыми лицами двух государств, - резюмировал он. - Традиции такого взаимодействия были заложены более полутора веков назад, когда членами Императорского Русского географического общества являлись знаменитые сербские ученые: Вук Караджич, Балтазар Багишич, Йован Цвиич. Сегодня на первый план перед специалистами выходят задачи по сохранению исторического и культурного наследия России и Сербии, проведению образовательной, исследовательской и иной деятельности, направленной на восстановление утраченных связей между нашими странами".