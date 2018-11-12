На этой неделе "Голос рока" угостит сливками своего репертуара, улетная группа из Питера повысит уровень адреналина в крови у москвичей, поседевший капитан "Наутилуса" запустит двигатель на бис, а успешный продюсер одарит поп-музыкой с человеческим лицом.

Кто играет: Гленн Хьюз и его группа.

Что играет: Хиты Deep Purple.

Почему идти: Гленн Хьюз, белый человек с "черным" голосом, отдавший душу фанку, а сердце - рок-н-роллу, любит, как водится, повторять, что понять его музыку нельзя, не услышав живьем - но только он в этом прав даже не на сто, а на двести процентов. Послушайте живьем мясистый "олд-скульный" хард-рок Deep Purple образца 1973-1976, когда Хьюз дежурил у микрофонной стойки, и согласитесь: каждый концерт "Голоса рока" (тем более с таким репертуаром) - чистая магия.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 19 и 21 ноября; 2 000 - 12 000 руб.

Группа The Hatters. Фото: предоставлено организатором концерта - компанией ООО "Ультра Продакшн" .

Кто играет: Группа The Hatters.

Что играет: Фолк-рок.

Почему идти: На концертах питерских "Шляпников" витальность лезет изо всех щелей. Панк вперемежку с романсом, скрипичные рыдания и аккордеонные переливы, сбесившийся тромбон и электрическая балалайка - смесь настолько гремучая, что у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови. "Русско-цыганский народный алкохардкор на душевных инструментах", как характеризуют себя сами The Hatters, готовится покорить самый большой рок-клуб в Москве. В превкушениии улета 7-тысячный Adrenaline Stadium заранее снимает шляпу.

Где, когда, сколько: Adrenaline Stadium; 15 ноября; 1 800 - 4 500 руб.

Вячеслав Бутусов. Фото: предоставлено организатором концерта - агентством "МСМ".

Кто играет: Вячеслав Бутусов.

Что играет: Русский рок.

Почему идти: В 1987-м "Наутилус Помпилиус" был самым популярным ансамблем страны: их узнали все, их полюбили почти все, а многие до сих пор с душевным смятением переслушивают их песни. Некоторые фразы из них стали крылатыми, а мелодии - эталонными. 35-летний юбилей группы будет отпразднован в Крокусе на бис: Вячеслав Бутусов наполнит новым смыслом старые песни, обаяние поседевшего капитана "Наутилуса" делает их вечными без замены батареек.

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 16 ноября; 1 100 - 12 000 руб.

Макс Фадеев. Фото: предоставлено организатором концерта – КЗ “Крокус Сити Холл".

Кто играет: Максим Фадеев, Григорий Лепс, Эмин, Наргиз, группа "Серебро" и другие.

Что играет: Поп-музыка.

Почему идти: Во многом благодаря тотальному успеху проектов этого продюсера - Линды, Глюкозы, Кати Лель, Юли Савичевой и других - на российской сцене появилась стильная поп-музыка с человеческим лицом. Как композитор Максим Фадеев также проявил чудеса плодовитости и качества. И хотя со временем девятый вал его хитов несколько поутих, Фадееву по-прежнему есть, что сказать. Доказательством тому - концерт в Крокус Сити-Холле, где среди прочих выступят Григорий Лепс, Эмин, Наргиз и группа "Серебро".

Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 15 ноября; 2 000 - 15 000 руб.

Алсу. Фото: предоставлено организатором концерта - ИП Абрамова А.Р.

Кто играет: Алсу.

Что играет: Поп-музыка.

Почему идти: То, с какой легкостью Алсу умудряется одновременно продвигаться на Западе и оставаться любимой в России, наводит на мысль, что она одолжила у Гермионы Грейнджер маховик времени. На предстоящем концерте поп-принцессы неминуемы овации и подпевание хором, а некоторые, возможно, даже ухитрятся танцевать в таком неподходящем для этого месте, как Кремлевский дворец.

Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 14 ноября; 2 000 - 7 000 руб.

Оркестр "Русская филармония". Фото: предоставлено продюсерской компанией tMotion.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Ульф Ваденбрандт), солисты Йоханна Бейджом, Дженни Тарнеберг, Александр Страндел.

Что играет: Трибьют-шоу ABBA.

Почему идти: По совокупности великолепных и безотказно действующих составляющих - волшебная мелодия, заводной ритм, изумительная аранжировка и безукоризненное исполнение - с группой АВВА до сих пор мало кто может сравниться. Этот факт убедительно доказывает трибьют-шоу оркестра "Русская филармония" с натуральным шведом за дирижерским пультом и голосистыми шведскими же вокалистами. И в самом деле, ну кто лучше передаст свет, позитив и тепло ABBA, чем их соотечественники?

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 17 ноября, начало в 17.00 и 21.00; 800 - 5 000 руб.

Горан Брегович. Фото: предоставлено организатором концерта - ООО "ЭМСИ".

Кто играет: Горан Брегович & The Wedding and Funeral Orchestra (при участии симфонического оркестра под управлением Фабио Мастранжело).

Что играет: Этно-рок.

Почему идти: По сложившейся традиции московская осень не обходится без гастролей всеми любимых балканских звезд с богатой киноисторией. Неделю назад в Доме музыки выступал Эмир Кустурица, теперь встречаем Горана Бреговича. В его новом проекте "Три письма из Сараево" нашлось место и этнографическому буйству, и поп-роковому драйву, и мечтательной "неоклассике". Адресуясь к христианам, мусульманам и евреям, Брегович рассказывает о духовном богатстве, рождающемся в слиянии разных взглядов на мир, дружбу и любовь.

Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки;13 ноября; 3 000 - 12 500 руб.

Vapors of Morphine. Фото: предоставлено клубом RED.

Кто играет: Группа Vapors of Morphine.

Что играет: Альтернатива.

Почему идти: Рок-группа без гитары? Казалось бы, невозможно, но группа Morphine смогла разрушить этот стереотип - при помощи двухструнного баса, прокуренного вокала Марка Сэндмена, баритон-саксофона и ударных. Смесь блюзового воспитания, джазовой непосредственности и сырого рок-н-ролльного драйва привела к заслуженному успеху, но Сэндмен внезапно скончался на сцене от сердечного приступа. Vapors of Morphine - двое участников оригинального состава с новым вокалистом - поворачивают время вспять, играя столь же непохожую ни на что музыку, как и группа, давшая проекту жизнь.

Где, когда, сколько: Клуб RED; 13 ноября; 1 800 - 3 500 руб.