Новости

Активистка Femen показала грудь Дональду Трампу в Париже 07:25
На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница 07:22
СМИ рекомендовали США закупить самолеты у РФ для борьбы с пожарами 07:15
В Хабаровском крае пять автобусных рейсов задержаны из-за циклона 07:00
Амурчанин сел на 4,5 года за попытку задушить следователя 06:59
Онколог рассказал об атакующих молодежь крайне опасных видах рака 06:43
Жителей Камчатки предупредили о сходе лавин 06:19
В Приморье центр реабилитации тигров приютил кота-подкидыша 05:39
Тереза Мэй заявила о готовности перестроить отношения с Россией 05:14
Пушков объяснил нежелание Трампа жать руку Порошенко 04:58
Участники марша в честь столетия независимости Польши сожгли флаг ЕС 04:20
У летевшего в Казахстан лайнера отказали навигационные приборы 03:59
Морриконе заявил, что никогда не называл Тарантино кретином 02:20
Израиль перехватил выпущенные из сектора Газа ракеты 02:19
Пожар в 16-этажном доме произошел на северо-востоке Москвы 01:51
Стали известны предварительные результаты выборов в ДНР 01:18
Роскосмос решил отказаться от ракеты "Союз-ФГ" 01:12
Обнародованы последние слова саудовского журналиста Хашкаджи 00:35
Субсидии на полеты внутри России хотят увеличить 00:08
"Барселона" уступила "Бетису", несмотря на возвращение Месси 11.11.2018
Хэмилтон стал победителем Гран-при Бразилии 11.11.2018
В ДНР завершились выборы 11.11.2018
Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли с концерта на "скорой" 11.11.2018
В Хакасии после подсчета 99 процентов протоколов побеждает Коновалов 11.11.2018
Вышел мрачный трейлер российского стимпанка "Эбигейл" 11.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Когда работающим пенсионерам не платят пенсии
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
Юбилейный тест о Тургеневе к 200-летию писателя
12.11.2018 07:00
Рубрика: Культура

Самые интересные концерты недели

Текст: Илья Чекинев
На этой неделе "Голос рока" угостит сливками своего репертуара, улетная группа из Питера повысит уровень адреналина в крови у москвичей, поседевший капитан "Наутилуса" запустит двигатель на бис, а успешный продюсер одарит поп-музыкой с человеческим лицом.
Гленн Хьюз. Фото: предоставлено организатором концерта - ООО "ЭМСИ" Гленн Хьюз. Фото: предоставлено организатором концерта - ООО "ЭМСИ"
Гленн Хьюз. Фото: предоставлено организатором концерта - ООО "ЭМСИ"

Кто играет: Гленн Хьюз и его группа.
Что играет: Хиты Deep Purple.
Почему идти: Гленн Хьюз, белый человек с "черным" голосом, отдавший душу фанку, а сердце - рок-н-роллу, любит, как водится, повторять, что понять его музыку нельзя, не услышав живьем - но только он в этом прав даже не на сто, а на двести процентов. Послушайте живьем мясистый "олд-скульный" хард-рок Deep Purple образца 1973-1976, когда Хьюз дежурил у микрофонной стойки, и согласитесь: каждый концерт "Голоса рока" (тем более с таким репертуаром) - чистая магия.
Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 19 и 21 ноября; 2 000 - 12 000 руб.

Группа The Hatters. Фото: предоставлено организатором концерта - компанией ООО "Ультра Продакшн" .

Кто играет: Группа The Hatters.
Что играет: Фолк-рок.
Почему идти: На концертах питерских "Шляпников" витальность лезет изо всех щелей. Панк вперемежку с романсом, скрипичные рыдания и аккордеонные переливы, сбесившийся тромбон и электрическая балалайка  - смесь настолько гремучая, что у слушателей зашкаливает уровень адреналина в крови. "Русско-цыганский народный алкохардкор на душевных инструментах", как характеризуют себя сами The Hatters, готовится покорить самый большой рок-клуб в Москве. В превкушениии улета 7-тысячный Adrenaline Stadium заранее снимает шляпу.
Где, когда, сколько: Adrenaline Stadium; 15 ноября; 1 800 - 4 500 руб.

Вячеслав Бутусов. Фото: предоставлено организатором концерта - агентством "МСМ".

Кто играет: Вячеслав Бутусов.
Что играет: Русский рок.
Почему идти: В 1987-м "Наутилус Помпилиус" был самым популярным ансамблем страны: их узнали все, их полюбили почти все, а многие до сих пор с душевным смятением переслушивают их песни. Некоторые фразы из них стали крылатыми, а мелодии - эталонными. 35-летний юбилей группы будет отпразднован в Крокусе на бис: Вячеслав Бутусов наполнит новым смыслом старые песни, обаяние поседевшего капитана "Наутилуса" делает их вечными без замены батареек.
Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 16 ноября; 1 100 - 12 000 руб.

Макс Фадеев. Фото: предоставлено организатором концерта – КЗ “Крокус Сити Холл".

Кто играет: Максим Фадеев, Григорий Лепс, Эмин, Наргиз, группа "Серебро" и другие.
Что играет: Поп-музыка.
Почему идти: Во многом благодаря тотальному успеху проектов этого продюсера - Линды, Глюкозы, Кати Лель, Юли Савичевой и других -  на российской сцене появилась стильная поп-музыка с человеческим лицом. Как композитор Максим Фадеев также проявил чудеса плодовитости и качества. И хотя со временем девятый вал его хитов несколько поутих, Фадееву по-прежнему есть, что сказать. Доказательством тому - концерт в Крокус Сити-Холле, где среди прочих выступят Григорий Лепс, Эмин, Наргиз и группа "Серебро".
Где, когда, сколько: Крокус Сити Холл; 15 ноября; 2 000 - 15 000 руб.

Алсу. Фото: предоставлено организатором концерта - ИП Абрамова А.Р.

Кто играет: Алсу.
Что играет: Поп-музыка.
Почему идти: То, с какой легкостью Алсу умудряется одновременно продвигаться на Западе и оставаться любимой в России, наводит на мысль, что она одолжила у Гермионы Грейнджер маховик времени. На предстоящем  концерте поп-принцессы неминуемы овации и подпевание хором, а некоторые, возможно, даже ухитрятся танцевать в таком неподходящем для этого месте, как Кремлевский дворец.
Где, когда, сколько: Государственный Кремлевский Дворец; 14 ноября; 2 000 - 7 000 руб.

Оркестр "Русская филармония". Фото: предоставлено продюсерской компанией tMotion.

Кто играет: Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония" (дирижер Ульф Ваденбрандт), солисты Йоханна Бейджом, Дженни Тарнеберг, Александр Страндел.
Что играет: Трибьют-шоу ABBA.
Почему идти: По совокупности великолепных и безотказно действующих составляющих - волшебная мелодия, заводной ритм, изумительная аранжировка и безукоризненное исполнение - с группой АВВА до сих пор мало кто может сравниться. Этот факт убедительно доказывает трибьют-шоу оркестра "Русская филармония" с натуральным шведом за дирижерским пультом и голосистыми шведскими же вокалистами. И в самом деле, ну кто лучше передаст свет, позитив и тепло ABBA, чем их соотечественники? 
Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки; 17 ноября, начало в 17.00 и 21.00; 800 - 5 000 руб.

Горан Брегович. Фото: предоставлено организатором концерта - ООО "ЭМСИ".

Кто играет: Горан Брегович & The Wedding and Funeral Orchestra (при участии симфонического оркестра под управлением Фабио Мастранжело).
Что играет: Этно-рок.
Почему идти: По сложившейся традиции московская осень не обходится без гастролей всеми любимых балканских звезд с богатой киноисторией. Неделю назад в Доме музыки выступал Эмир Кустурица, теперь встречаем Горана Бреговича. В его новом проекте "Три письма из Сараево" нашлось место и этнографическому буйству, и поп-роковому драйву, и мечтательной "неоклассике". Адресуясь к христианам, мусульманам и евреям, Брегович рассказывает о духовном богатстве, рождающемся в слиянии разных взглядов на мир, дружбу и любовь.
Где, когда, сколько: Московский международный Дом музыки;13 ноября; 3 000 - 12 500 руб.

Vapors of Morphine. Фото: предоставлено клубом RED.

Кто играет: Группа Vapors of Morphine.
Что играет: Альтернатива.
Почему идти: Рок-группа без гитары? Казалось бы, невозможно, но группа Morphine смогла разрушить этот стереотип - при помощи двухструнного баса, прокуренного вокала Марка Сэндмена, баритон-саксофона и ударных. Смесь блюзового воспитания, джазовой непосредственности и сырого рок-н-ролльного драйва привела к заслуженному успеху, но Сэндмен внезапно скончался на сцене от сердечного приступа. Vapors of Morphine - двое участников оригинального состава с новым вокалистом - поворачивают время вспять, играя столь же непохожую ни на что музыку, как и группа, давшая проекту жизнь.
Где, когда, сколько: Клуб RED; 13 ноября; 1 800 - 3 500 руб.

Культура Музыка
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Тереза Мэй заявила о готовности перестроить отношения с Россией
Пушков объяснил нежелание Трампа жать руку Порошенко
Путин: Составление "черных списков" для СМИ - контрпродуктивно
На Сахалине уволилась унизившая школьницу учительница
Роскосмос решил отказаться от ракеты "Союз-ФГ"