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12.11.2018 20:21
Рубрика: Власть

Таблица алиментов

Право на выплаты от родственников сохранится у мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
13 ноября Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект о сохранении для женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, достигших шестидесяти лет, права на получение алиментов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Когда заходит речь о назначении поддерживающих выплат (а именно ими и являются алименты), сразу же возникает ассоциация с удержанием части зарплаты отца, ушедшего из семьи и оставившего своих детей. Но по Семейному кодексу на алименты имеют право сразу несколько категорий родственников. Например, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки, фактические воспитатели, отчим и мачеха, а также нетрудоспособные нуждающиеся супруги и бывшие супруги, утратившие трудоспособность во время брака или в течение года с момента расторжения брака. При этом постановление Пленума Верховного суда России от 26 декабря 2017 года определяет нетрудоспособных совершеннолетних лиц, имеющих право на алименты, как лиц, признанных инвалидами I, II или III групп, а также граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста.

Добиться выплаты алиментов от нынешних и бывших супругов можно двумя способами - мирным и судебным

Авторы законодательной инициативы напоминают, что 3 октября был принят закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет и для мужчин до 65 лет. Но на получателей алиментов это норма не должна распространяться, считают депутаты. Ведь зачастую алименты - это единственный источник средств к существованию членов или бывших членов семьи, поэтому увеличение продолжительности трудоспособного возраста никак не должно отразиться на поддерживающих выплатах.

Фото: depositphotos.com
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Статистики, сколько бывших супругов сегодня получают выплаты от своей второй половинки, в России не существует. Как поясняет "Российской газете" управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский, добиться выплаты алиментов можно двумя способами. Мирным - устным или письменным соглашением между нынешними или бывшими супругами. Или через суд. Второй способ, как правило, более распространен. Суд может назначить выплаты и женщинам (от нынешнего или бывшего супруга), и мужчинам (соответственно, от нынешней или бывшей супруги).

836 тысяч дел по взысканию алиментов всех видов находилось в производстве у отечественных судебных приставов на 1 октября 2018 года

Но при этом надо доказать не только свою нетрудоспособность, но еще и нуждаемость. То есть человек должен полностью утратить способность обеспечивать себя средствами к существованию. Например, если бывший супруг, став нетрудоспособным, все-таки получает доход, достаточный для удовлетворения его жизненных потребностей (в том числе для приобретения необходимых продуктов питания, одежды, лекарств, оплаты жилого помещения и коммунальных услуг), то право на алименты у него не возникает.

По словам Старинского, размер алиментов от супругов и бывших супругов определяется в судебном порядке.

Власть Право Семейное право Законодательная власть Госдума Разводы и алименты Семейное законодательство
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