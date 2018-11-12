Государственный эталон для 5G появится в 2019 году

По его словам, к работе по модернизации соответствующего эталона приступил Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта, который рассчитывает завершить ее в следующем году. Абрамов также добавил, ссылаясь на экспертные прогнозы, что в ближайшие пять лет скорость передачи данных в мобильных сетях 5G увеличится в сто раз.

Ранее в Минкомсвязи заявляли о необходимости менять подходы при распределении сетей 5G в России. В ведомстве называли основной проблемой не техническую сложность внедрения сетей пятого поколения, а отсутствие успешно работающих бизнес-планов у операторов по их коммерческой реализации.

Технологии 5G обеспечивают более высокую пропускную способность по сравнению с сетями 4G, тем самым увеличив доступ пользователей к широкополосному мобильному Интернету со скоростью 1-2 Гбит/с. Первые тесты технологии проводились в России в 2016 году.