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Государственный эталон для 5G появится в 2019 году

12.11.2018,  
12:44
Текст:  Роман Маркелов
Государственный эталон для мобильных технологий поколения 5G появится в России в 2019 году. Об этом сообщил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Фото: Alex Wong/Getty Images Фото: Alex Wong/Getty Images
Фото: Alex Wong/Getty Images

По его словам, к работе по модернизации соответствующего эталона приступил Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта, который рассчитывает завершить ее в следующем году. Абрамов также добавил, ссылаясь на экспертные прогнозы, что в ближайшие пять лет скорость передачи данных в мобильных сетях 5G увеличится в сто раз.

Фото: Depositphotos.com
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Ранее в Минкомсвязи заявляли о необходимости менять подходы при распределении сетей 5G в России. В ведомстве называли основной проблемой не техническую сложность внедрения сетей пятого поколения, а отсутствие успешно работающих бизнес-планов у операторов по их коммерческой реализации.

Технологии 5G обеспечивают более высокую пропускную способность по сравнению с сетями 4G, тем самым увеличив доступ пользователей к широкополосному мобильному Интернету со скоростью 1-2 Гбит/с. Первые тесты технологии проводились в России в 2016 году.

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