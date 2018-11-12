Григорий Рапота посетил мастерскую, в которой создают Ржевский мемориал

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил скульптурную мастерскую, в которой создается Ржевский мемориал. Там работают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин - они стали победителями конкурса на создание композиции, которая ляжет в основу мемориала. Он будет возведен в Тверской области к 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Григорий Рапота лично ознакомился с теми условиями, в которых ведется работа над созданием скульптурной композиции. Хозяева мастерской рассказали ему о достигнутых промежуточных результатах. Сейчас скульптор завершает создание модели памятника, который в 10 раз меньше оригинала. Именно он послужит основой для отливки монумента в натуральную величину.

Госсекретарь Союзного государства обсудил с художниками визуальное восприятие будущего памятника. В частности, было учтено несколько технических замечаний.

В понедельник, 12 ноября, Григорий Рапота примет участие в церемонии открытия закладного камня в Ржевском районе Тверской области.

Источник: Постоянный комитет Союзного государства