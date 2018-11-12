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Рубрика: Культура

Горящая путевка

Prodigy выпустили новый альбом для любителей электроники и абсурдистского театра
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
Самая колоритная, ерническая и ритмически-непредсказуемая группа английской поп-рок музыки выпустила новый диск. No Tourists - все разом: и экскурсия в мир панк-рэйва, и демонстрация новинок компьютерного и звукорежиссерского дизайна, и выход на новый творческий, фантазийный уровень. Только Prodigy умеют быть одновременно и мудрыми, и ироничными, и неистовыми.
Флинт так альтернативен масскультуре, что и микрофон у него зеленый. Фото: РИА Новости Флинт так альтернативен масскультуре, что и микрофон у него зеленый. Фото: РИА Новости
Флинт так альтернативен масскультуре, что и микрофон у него зеленый. Фото: РИА Новости

- Мы спели о бегстве от жизни и необходимости сходить с рельсов, чтобы не следовать легкому пути, - рассказал о новом альбоме лидер группы Лиам Хоулетт. - Мы живем во времена, когда люди стали ленивыми и забыли об авантюризме и страсти к чему-то новому. Многие плывут по течению, чтобы сохранить свой комфорт. А мы постарались показать им другой путь: тот, где опасность и страх заставят каждого почувствовать себя более живым. И тогда он уже станет не обычным туристом, как все. Вот о чем наш альбом!

Фото: EPA-EFE/Miguel Tona
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Авантюризма и отказов от заурядных музыкальных трасс в No Tourists и вправду хоть отбавляй. Только название у него простое, переводится как "Туристам вход запрещен". Да и оформление примитивно-мистическое: двухэтажный английский автобус, несется куда-то без тормозов, двумя фарами на мгновение освещая окружающую мглу и обыденность. Туристов (то есть пассажиров, обычно улыбчиво рассматривающих окрестности) в этом автобусе нет, что заметно и на экзистенциальной обложке. Зато внутри разворота и в буклете мелькают чьи-то загадочные лица, тени и страхи. А в музыкальном содержании хватает неожиданных экспериментов со звуком и затейливых, неочевидных экскурсоводов: Олли Барден играет на гитаре, как яростный поклонник стиля джангл, Джим Крабтри со всей дури лупит по живым барабанам, а вокал приобретает то интонации и детскую взбалмошность Буратино, то лихостью и отчаянием напоминает индастриал-группу Ministry. Креативных сэмплов, сумбура ритмов и эмоций, резких всплесков страстей тоже хватает. И поэтому под этот альбом можно хоть танцевать до самозабвения, хоть впадать в депрессию, приводящую к переосмыслению окружающего быта и музыкальной моды.

Три года назад пятый альбом этих плохих парней электроники попал на первое место хит-парада Великобритании (собственно, как и четыре предыдущих). Новый релиз намного стремительнее, он содержит уже больше панк-рейв-гимнов и не дает ни на миг перевести дух: скорости - завораживающие, приемы обработки вокала - впечатляющие. Синтезаторы - шокирующие. А Need Some 1 напоминает уже о том, что в 90-е Prodigy были поклонниками и хип-хопа.

Фото: Sebastien Bozon / AFP
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В других треках есть редкие отголоски блюза и рэпа, но главное ощущение No Tourists: всюду хаос, смятение страстей и люди, сами не знающие, кто они - вечные туристы или новые проводники.

Эта музыка - для танцполов, больших фестивалей и драматичных шоу, в которых злой сатир Лиам Хоулетт на пару с растрепанным вокалистом-комедиантом Китом Флинтом демонстрируют свои выдающиеся способности манипуляторов. Театр, шокотерапия, шутовство под ломаные ритмы - полезно и нам иногда глянуть на себя со стороны.

Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым
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