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12.11.2018 23:57
Рубрика: Спорт

"Семерки" для тузов

Лидеры Единой лиги "Химки" и ЦСКА снова выиграли свои матчи
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск №7717 (254)
Очередной тур регулярного чемпионата Единой лиги так и не определил единоличного лидера. Подмосковные "Химки" и ЦСКА по-прежнему идут без поражений, одержав свои седьмые по счету победы.

Столичные армейцы в центральном матче на выезде убедительно переиграл краснодарский "Локомотив-Кубань" - 93:76 при 5600 зрителях, "Химки" в понедельник на своей площадке одолели латвийский ВЭФ - 75:51.

Рижане прибыли в Подмосковье в статусе аутсайдера, но никаких шапкозакидательских настроений у игроков "Химок" не было и в помине. Дело в том, что прибалтийские клубы, как правило, непредсказуемы и потому очень опасны. Недавно Единая лига опубликовала свою весьма поучительную для грандов версию топ-15 самых сенсационных игр за всю историю соревнования. Два с небольшим года назад ВЭФ именно в Химках неожиданно огорчил хозяев (86:83). Свой трюк рижане повторили и девять месяцев назад, снова шокировав гранда на его арене (77:73).

У столичных армейцев и подмосковного клуба сейчас по семь побед и нет поражений

Эстонский "Калев" в этом перечне тоже упоминается. За примерами далеко ходить не надо. Недавно баскетболисты из Таллина победили "Локомотив-Кубань" на арене южан, что послужило одной из причин увольнения сербского специалиста Саши Обрадовича.

12 ноября "Химки" постарались решить вопрос положительного для себя исхода матча относительно быстро. Вторую четверть хозяева выиграли 23:12 и ушли на не большой перерыв с разницей "плюс 13". Ну а дальше главная звезда Лиги Алексей Швед и компания продолжили методично наращивать свой перевес. Именно Швед и стал лучшим бомбардиром встречи, набрав 16 очков.

Остальные игры тура: "Астана" (Казахстан) - "Нижний Новгород" - 83:89, "Енисей" (Красноярск) - УНИКС (Казань) - 78:99, "Автодор" (Саратов) - "Цмоки" (Белоруссия) - 95:99, "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Парма" (Пермский край) - 84:76. Лидируют: "Химки", ЦСКА - по 7 побед - 0 поражений, УНИКС - 5-1, "Зенит" - 3-2, "Локомотив-Кубань", "Астана" - по 3-3.

Кубок России

Екатеринбургский УГМК стал последним участником "Финала четырех" Кубка страны среди женских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ). В четвертьфинальном выездном матче уралочки обыграли столичный МБА со счетом 99:74.

Фото: РИА Новости
Женская сборная России по баскетболу начала подготовку к матчам ЧЕ-2019

В составе действующего чемпиона Евролиги и Премьер-лиги отличились игроки национальной дружины, после матча вернувшиеся на базу в подмосковном Новогорске, где сборная готовится к оставшимся матчам квалификации первенства Старого Света-2019. Мария Вадеева набрала 23 очка, двузначные цифры показатели в графе "результативность" также у Раисы Мусиной (22), Евгении Беляковой (17) и Натальи Виеру (14). А единственный представитель МБА в нынешнем составе сборной Анна Лешковцева принесла своей команде 12 очков.

Ранее на этой стадии были сыграны следующие матчи: "Политех" (Самара) - "Динамо" (Курск) - 53:100, "Инвента" (Курск) - "Надежда" (Оренбургская обл.) - 58:70, "Казаночка" (Казань) - "Спарта энд К" (Видное) - 71:82. "Финал четырех" состоится 22-23 декабря. Пары полуфинала: "Динамо" К - "Надежда", УГМК - "Спарта энд К".

Спорт Баскетбол
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