Хоккейный клуб "Северсталь" (Череповец), выступающий в чемпионате КХЛ, 12 ноября объявил об увольнении главного тренера команды Александра Гулявцева. Временно исполняющим обязанности "рулевого" назначен Павел Торгаев.

Мера по замене наставника вынужденная и обусловлена прежде всего слабыми спортивными результатами. "Северсталь" в нынешнем турнире потерпела 19 поражений в 26 проведенных матчах. Команда занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. Хотя шансы попасть в зону плей-офф остаются вполне реальными, ведь идет только середина "регулярки".

Александр Гулявцев, как игрок больше известный по своей яркой карьере в пермском "Молоте", три сезона (2004-2007) выступал и в "Северстали". Уже в ранге тренера он принял череповчан в апреле 2016-го, в прошлом сезоне вывел команду в плей-офф, хотя до этого "сталевары" четыре года в раунд с выбыванием не попадали. Но сейчас у Гулявцева не заладилось.