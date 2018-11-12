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"Яндекс" запустил рейтинг сайтов Рунета. Mail.ru против

12.11.2018,  
23:55
Текст:  Владимир Болотин
Компания "Яндекс" запустила новый проект - "Яндекс.Радар". Это публичный рейтинг, который включает в себя самые популярные сайты Рунета.
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Как сообщили в "Яндексе", в рейтинге учитываются 10 тысяч сайтов, аудитория которых замеряется с помощью собственных сервисов. Для расчета позиций в рейтинге используется математическая модель на основе машинного обучения.

Топ сайтов делится на несколько различных категорий - от автомобилей и законодательства до кошек и бодибилдинга. В рейтинге есть различные фильтры, которые позволяют настраивать выборку по нужным параметрам. Как отметили в "Яндексе", сервис будет полезен в первую очередь маркетологам и участникам рекламного рынка.

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"Радар" составляет не только рейтинг сайтов, но также следит за популярностью поисковых систем и браузеров в России и странах СНГ.

Но не все компании оказались довольны новым проектом российского поискового гиганта. Компания Mail.ru раскритиковала подход к измерениям - в холдинге посчитали, что рейтинг не отражает реальную ситуацию, поскольку используются обезличенные данные, а для точности подсчета необходима установка счетчиков "Яндекс.Метрики".

Кроме того, в Mail.ru отметили, что "Яндекс" может занижать аудиторию различных сайтов, которые откажутся от установки "Метрики". Представители холдинга заявили, что будут бойкотировать новый сервис, не станут устанавливать счетчики конкурента на свои проекты, а также потребовали удалить все сайты холдинга из рейтинга "Радара".

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