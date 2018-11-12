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Рубрика: В мире

Израиль и сектор Газа обменялись ракетными обстрелами

Палестинские радикалы выпустили из сектора Газа в сторону Израиля не менее 300 ракет, передает ТАСС сообщение израильских военных. Большая часть их была перехвачена.

"На настоящий момент более 300 запусков по Израилю были засечены в секторе Газа, десятки запусков были перехвачены системой ПВО "Железный купол", - уточнили в армейской пресс-службе.

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Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В ответ авиация Израиля нанесла удар по сектору газа. Разрушено здание местного телеканала "Аль-Акса", который принадлежит движению ХАМАС.

"Восемь ракет были выпущены по зданию телевидения "Аль-Акса" и привели к его разрушению", - передает РИА Новости заявление официального представителя исламистов Фаузи Бархума.

Данных о пострадавших при налете пока нет.

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