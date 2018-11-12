Израиль перехватил три выпущенных из сектора Газа ракеты

Система ПВО "Железный купол" перехватила сегодня ночью три ракеты, выпущенных из сектора Газа по Израилю. Как пишет газета Jerusalempost со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля, всего было зафиксировано 17 пусков. Обстрел продолжался около трех часов (с 22.20 до 1.15 по местному времени). В целях предосторожности приостановлено движение поездов вдоль границы.

К резкому обострению ситуации привело боевое столкновение на территории анклава, в котором погибли шесть (по другим данным, семь) палестинцев и один израильтянин. Спецназ еврейского государства в воскресенье провел операцию по ликвидации одного из влиятельных командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла контролирующего палестинский анклав движения ХАМАС - 37-летнего Нурэддина Саляма Барака (палестинская сторона подтвердила его гибель). Затем по позициям действующих в секторе Газа вооруженных группировок было выпущено около 40 ракет.

В связи с этим инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение сократить свой визит во Францию, где он принимал участие в праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны.