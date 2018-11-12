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Рубрика: В мире

Израиль перехватил выпущенные из сектора Газа ракеты

ПВО Израиля "Железный купол" перехватила две запущенные из сектора Газа ракеты.  Снаряды были выпущены в ответ на налет израильских ВВС.

Фото: REUTERS
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Информация о пострадавших и материальном ущербе пока не поступала.

Ранее военные еврейского государства ударили по южной территории анклава как минимум семью ракетами. Погибли шесть палестинцев. Также израильский спецназ вторгся на юг сектора в районе города Хан-Юнис и провел ликвидировал одного из командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла ХАМАС, передает ТАСС.

Очередное обострение обстановки в секторе произошло на фоне активных усилий Египта по достижению перемирия между палестинскими группировками в Газе и Израилем.

Справка РГ

"Железный купол" - это израильская система, которая разрабатывалась совместно с США. Она предназначена для уничтожения тактических ракет и минометных мин.

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