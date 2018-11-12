Искусственный интеллект и умные медиа - в мировой медиаиндустрии эта тема сейчас волнует всех, поэтому люди полны ожиданий.

Мы знаем, что, если брать полиграфическую промышленность в качестве точки отсчета, то индустрия средств массовой информации насчитывает уже четыреста или пятьсот лет. Начиная от газет и журналов и заканчивая радио и телевидением, до появления интернета революция в средствах массовой информации в основном выражалась в непрерывном возникновении новых форм и носителей, что привело к тому, что индустрия средств массовой информации изменялась на протяжении нескольких сотен лет. Использование искусственного интеллекта сейчас ускоряет эти изменения небывалым образом.

Недавно опубликованный Reuters Institute отчет показал, что искусственный интеллект в сфере медиа уже в разной степени используется. Это, например, персональные рекомендации, помощники редактирования новостей, например, проверка достоверности фактов и оптимизация новостного потока. Более того, изменения, которые привносит искусственный интеллект, затронут все стороны сферы медиа. Можно сказать, что наступает новая эпоха "умных" средств массовой информации. Будучи специалистами в области средств массовой информации, мы должны задуматься над следующими вопросами:

Первое: как меняется способ понимания и восприятия мира?

На протяжении многих лет средства массовой информации походили на нервную систему: люди используют ее для получения внешней информации и восприятия внешнего мира. Задача средств массовой информации - распространять информацию и помогать общественности познавать и судить об окружающем мире. Появление интернета открыло доступ к СМИ всем людям, резко выросло число каналов получения информации и число ее потребителей. Эпоха "умных" средств массовой информации еще больше изменит способ коммуникаций, такие параметры, как щелчки и движения мыши встанут в ряд с такими биологическими характеристиками, как голос и лицо, и позволят сделать медиа более персонализированными и дифференцированными, что поспособствует возникновению еще большего количества новостей. Адаптация к этим изменениям станет нашей общей проблемой, с которой столкнутся традиционные средства массовой информации.

Второе: как достичь нового баланса между индивидуальными потребностями и общими ценностями?

"Рекомендации" - это один из самых любопытных способов применения искусственного интеллекта в сфере СМИ. Некоторые люди говорят: "один раз искал баклажан в интернете, захожу в следующий раз и вижу все фиолетового цвета". Это некоторое преувеличение, но оно объясняет два момента: во-первых, рекомендации повышают эффективность и точность распределения контента, во-вторых, эта технология также может влиять на получение информации конкретным человеком. Действительно, рекомендации беспрецедентно повысили эффективность и точность распространения информационного контента, но мы также должны отметить, что интерес не должен быть единственным критерием получения новостей. Когда алгоритм персонализирует информацию, он не должен игнорировать общечеловеческие ценности и не может заменять собой юридические, моральные и этические нормы, иначе это неизбежно приведет к распространению низкопробного и ложного контента и вызовет "информационный пузырь", который ограничивает познание и силу воображения людей. Что касается СМИ, то достижение баланса между индивидуальными потребностями и общечеловеческими ценностями станет для них проблемой.

После землетрясения в Цзючжайгоу в провинции Сычуань робот написал эту новость всего за 25 секунд. Люди никогда не смогут сделать это так быстро, но, будучи журналистами, мы будем испытывать сильнейшие эмоции, а робот не будет

Третье: как медиа-платформы синхронизируют сбор и фильтрование информации?

С глобальной точки зрения, сетевые платформы с сотнями миллионов пользователей все чаще приобретают свойства средств массовой информации, в то время как основные средства массовой информации, обладающие преимуществами в создании контента, также пытаются создать собственные платформы для распространения информации. Можно предположить, что платформы будут становиться все более медийными, а медиа будут создавать свои платформы, и это станет одной из тенденций в развитии медиа. В этом процессе ложная и низкопробная информация будет самой большой проблемой платформ. В эпоху традиционных СМИ мы вручную проверяли и редактировали информацию, существует отработанный механизм и практика. Однако в эпоху "умных" средств массовой информации мы сталкиваемся с информацией, собранной посредством агрегирования. Как наиболее эффективно дифференцировать информацию с помощью искусственного интеллекта становится все более важным вопросом.

Четвертое: как "умные" устройства взаимодействуют со специалистами?

По словам некоторых людей, из-за использования искусственного интеллекта в журналистике, сборе данных, написании текстов и произведении расчетов специалисты в сфере медиа могут остаться безработными. Я настроена не так пессимистично. В конце концов, новости и комментарии связаны со сложным социальным познанием и восприятием жизни. Я приведу такой пример: после землетрясения в Цзючжайгоу в провинции Сычуань робот написал эту новость всего за 25 секунд. Люди никогда не смогут сделать это так быстро, но, будучи журналистами, мы будем испытывать сильнейшие эмоции, а робот не будет. "Умные" медиа должны быть синергией труда человека и машины. Машина повышает эффективность и дает больше возможностей, а мы, представители медиа, придерживаемся своих собственных концепций создания новостей и осознаем общественную ценность СМИ. На самом деле это заставляет предъявлять более высокие требования к новому поколению работников медиа, которые должны не только изучать факты, высказывать мнения, транслировать ценности, но и должны научиться пользоваться машинами, понимать, как они функционируют, и контролировать их. Это навык, которым в обязательном порядке должны владеть все будущие специалисты в сфере СМИ.

Лу Синьнин: "Умные" медиа должны быть синергией труда человека и машины. Фото: Предоставлено "Жэньминь Жибао"

Исходя из этого, в последние годы "Жэньминь жибао" также провела несколько исследований на тему искусственного интеллекта. В этом году запустилась новая медиа-платформа "Жэньминьхао", которая привлекла более десяти тысяч производителей контента. Мы запустили "Жэньминь жибао Данао", чтобы исследовать, какой интеллектуальный продукт могут совместно создать человек и машина. В то же время мы изучаем "алгоритм", который не только дает персональные рекомендации, но и учитывает оценочное суждение и активно помогает "Жэньминь жибао" продвигаться по пути интеллектуализации.