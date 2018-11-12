Россия полностью выполнила свои международные обязательства по полному уничтожению химического оружия. Но войска радиационной, химической и биологической защиты страна не только сохранила, но и усиливает.

И это вполне объяснимо. На Ближнем Востоке террористы не раз использовали и грозятся еще использовать различные отравляющие вещества. Недавно стало широко известно, что американцы и не думали сворачивать работы по созданию новых видов биологического оружия. И даже развернули под благовидными предлогами медико-биологические центры, подконтрольные Пентагону, поблизости от границ России.

Получается, что химического и биологического оружия как бы нет, но вероятность его применения на территории нашей страны вполне вероятна. И это один из важнейших факторов в пользу усиления войск РХБЗ.

Другой фактор - растущая угроза масштабных техногенных катастроф. От этой опасности не застрахована ни одна страна в мире. Наиболее страшны аварии на предприятиях, работающих с токсичными веществами. Достаточно вспомнить трагедию в индийском городе Бхопал. В 1984 году там взорвался химический комбинат. В общей сложности погибли 18 000 человек. 3000 сразу, еще 15 000 умерли позже из-за полученных отравлений.

Отечественные войска РХБЗ способны бороться с последствиями и таких катастроф. Их называют войсками двойного назначения, которые готовы действовать и в условиях применения оружия массового уничтожения, и в мирное время. Поэтому они и усиливаются. К 2020 году доля современного оружия и специальной техники в них должна составить не менее семидесяти процентов. Вот лишь небольшой перечень того, что сегодня есть в их арсенале.

Только эти войска имеют специальную аппаратуру, позволяющую проводить очень быстрый и точный анализ патогенных биологических материалов. Если кому-то вздумается использовать против России биологическое оружие, оно будет идентифицировано практически сразу.

Только войска РХБЗ имеют мобильные и хорошо защищенные лаборатории, которые могут мгновенно установить тип отравляющего вещества, если оно окажется в атмосфере. Кстати, такие лаборатории сейчас развернуты в Сирии для постоянного мониторинга окружающей среды. Военные химики располагают всем необходимым комплектом дегазации и смыва остатков отравляющих веществ с любых поверхностей.

Постановка дымовых завес всегда была одной из основных обязанностей этих войск еще тогда, когда они назывались химическими. Сейчас такой вид маскировки находится на качественно ином уровне. Отечественными специалистами разработаны дымовые смеси, которые не только скрывают от вражеских глаз технику и людей, но и искажают радиоволны, а также спектр тепловых излучений. То есть прощупать задымленный участок с помощью радаров или тепловизоров и навести высокоточное оружие, у противника не получится.

Сейчас командует войсками радиационной, химической и биологической защиты генерал-майор Игорь Кириллов. 13 ноября эти войска отмечают столетний юбилей. В этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета Республики N 220 была создана химическая служба Красной армии и определено формирование первых органов и подразделений противохимической защиты.

Надо признать, что в Советской армии к химвойскам относились снисходительно, как к чему-то вроде и необходимому, но в то же время бесполезному.

Ситуация в корне изменилась в апреле 1986 года, когда случилась Чернобыльская катастрофа. Как оказалось, только войска химзащиты смогли в высшей степени профессионально приступить к ликвидации последствий взрыва на атомной электростанции. Боевая подготовка в этих войсках, как выяснилось, все время их существования шла на очень высоком уровне.

Тогда же во всем мире как-то разом поняли, что именно войска радиационной, химической и биологической защиты, символично существовавшие почти во всех армиях, могут оказаться реальной защитой последнего рубежа цивилизации. Огромное количество жертв в Бхопале отчасти объяснялось тем, что не было в индийской армии войск химзащиты, какие существовали тогда в СССР.

Разработаны дымовые маскировочные смеси, которые не только скрывают технику и людей, но и искажают радиоволны, а также спектр тепловых излучений

В августе 1992 года химические войска наконец-то получили свое полное имя - радиационной, химической и биологической защиты. И практически сразу наша страна стала реально готовиться к уничтожению своих запасов химического оружия. В нашей стране хранилось 40 тысяч тонн боевых отравляющих веществ. В США было чуть меньше. Мы уничтожили все, они - нет.

Именно в составе Управления начальника войск РХБЗ Директивой Генштаба от 22 августа 1992 года создали управление ликвидации химического оружия. В 2000 году оно в соответствии с Указом президента РФ было преобразовано в Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. Его вывели из состава войск, но кадровая основа формировалсь именно военными химиками. Возглавил управление генерал-майор Валерий Петрович Капашин - сегодня генерал-полковник. Он так организовал работу, как это не смогли сделать за океаном. Активно содействовал становлению процесса уничтожения химоружия тогдашний начальник войск РХБЗ генерал-полковник Виктор Иванович Холстов. Позже он как директор Департамента реализации конвенционных обязательств минпромторга курировал ликвидацию боевых отравляющих веществ по линии правительства. И Капашин, и Холстов - участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

Полностью химическое оружие было уничтожено на территории нашей страны в прошлом году. В отличие от США при этом не случилось ни одной серьезной аварии. И человеческих жертв, связанных с процессом, тоже не было.