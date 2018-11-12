В мире существуют несколько десятков аэропортов, носящих имена известных политических, общественных или культурных деятелей.

На слуху, конечно же, парижский имени Шарля де Голля, нью-йоркский имени Джона Кеннеди, стамбульский имени Ататюрка и израильский имени Бен-Гуриона. Предпочтение часто отдается политикам. В Индии есть аэропорты имени Индиры Ганди (Дели) и Сардара Валлабхаи Пателя (штат Гуджарат), в Гаване - имени Хосе Марти, в Тегеране - Имама Хомейни.

Однако есть целый ряд "музыкальных" воздушных гаваней: прилетающих в Зальцбурге встречает Вольфганг Амадей Моцарт, в Варшаве - Фридерик Шопен, в Будапеште - Ференц Лист, а в Ливерпуле - Джон Леннон. В Римини аэропорт носит имя Федерико Феллини, а в Лионе - Антуана де Сент-Экзюпери. Международный аэропорт Улан-Батора назван в честь Чингисхана.