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12.11.2018,  
17:05
Текст:  Антон Валагин

Китай разместит боевые лазеры в Тибете

Китайская армия в обозримом будущем разместит мобильные лазерные комплексы LW-30 на территории Тибетского автономного округа и на островах Южно-Китайского моря.

Фото: REUTERS
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Напомним, премьера китайского боевого лазера состоялась совсем недавно - LW-30 показали на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2018 в Чжухае. 30-киловаттный лазер установлен на трехосном вездеходе и предназначен для перехвата небольших и тихоходных воздушных целей - в первую очередь разведывательных беспилотников. В состав комплекса входит радар для поиска целей, система хорошо приспособлена для работы как в горной местности, так и в районах с высокой влажностью. Помимо беспилотников, LW-30 может бороться с самонаводящимися ракетами и бомбами.

- С технической точки зрения система окончательно доработана и в скором времени поступит на вооружение. LW-30 способен обнаруживать и поражать небольшие цели с эффективной площадью рассеяния менее квадратного метра, летящие на высоте до километра со скоростью менее 200 километров в час. Эти вооружения могут быть развернуты на Тибетском нагорье или на архипелагах Южно-Китайском море, - рассказал Global Times эксперт по военным технологиям Сун Чжунпин. Разработчики отмечают, что лазерный "выстрел" намного дешевле зенитной ракеты.

Принадлежность Китаю Тибета и богатых углеводородами архипелагов в Южно-Китайском море оспаривается рядом государств. КНР защищает свои интересы, патрулируя Тибетское нагорье новейшими истребителями и возводя в море искусственные острова с системами ПВО.

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