Книжный магазин "Москва" отмечает 60-летие

К своему юбилею магазин "Москва" подготовил выставку "Человек читающий". Это выставка "книгурок", которые много лет собирает генеральный директор магазина Марина Каменева. Название "книгурки" подарил магазину известный детский поэт Андрей Усачев. Три года назад эти фигурки Марина Каменева показала в Российской государственной детской библиотеке. Там-то Усачев, увидев, фигурки, назвал их "книгурками". Ведь каждая из них, привезенных со всех концов мира - с книгой! Ценнейшие экземпляры из майсенского фарфора, дерева, светильники, чернильницы, тарелки, куклы, сделанные вручную на заказ специально для Марины Каменевой, фигурки с книгами, подаренные именитыми гостями "Москвы", коллекция закладок, картины с изображением книги и многое другое… О своей коллекции Марина Ниловна рассказала "РГ".

Почему вы вдруг решили собирать коллекцию "Мои любимые читатели"?



Марина Каменева: Первая фигурка появилась очень прозаично: я привезла ее из Лондона, когда была там на книжной ярмарке. Увидела фарфоровую фигурку читающей девушки и не смогла пройти мимо. Я и не подозревала, что это потом выльется в целую коллекцию. С тех пор из всех поездок привозила фигурки с книжкой. И они долгое время хранились у меня дома. Как-то я решила, что неправильно любоваться такой красотой одной. Нужно поделиться этой радостью с друзьями и коллегами: перевезла их в свой рабочий кабинет. И тут началось…

Все стали привозить и дарить фигурки "читателей"?



Марина Каменева: Именно. Друзья, партнеры, коллеги привозили мне фигурки со всего света - из европейских стран, Непала, США, Китая, и с большим энтузиазмом продолжают искать для меня " читателей". Поэтому это очень теплая и душевная коллекция. Да и я сама по-настоящему увлеклась коллекционированием. Правда, серьезные коллекционеры собирают раритеты, какое-то конкретное направление. У меня коллекция абсолютно демократичная. В ней есть все: от антикварных вещей до фигурок из шоколадных яичек. Они все уживаются и совершенно не ссорятся. Кстати, впервые эту коллекцию можно былоувидеть, когда мы отмечали 50-летие книжного магазина "Москва", и не где-нибудь, а в Третьяковской галерее на выставке "Homo legens - человек читающий".

Есть у вас "любимчики" в коллекции?



Марина Каменева: Больше всего я люблю музыкального клоуна. Он заводной: поет, ногой качает и головой вертит. Сидит вот тут рядом со мной и, когда мне грустно, я всегда его включаю.

А раритеты, неужели совсем без них?



Марина Каменева: Есть один самый главный, настоящая историческая ценность. Я бродила по "блошиному" рынку в Париже и увидела нечто похожее на тумбочку с фолиантами... Оказалось, это предмет мебели XVIII века, редчайший экземпляр - прикроватный стульчак, деликатно "задекорированный" под тумбу с книгами. Профессиональные антиквары сказали, что, конечно, о таком слышали, но видят впервые.

Наверняка есть у вас и фигурки с необычной историей.



Марина Каменева: Конечно! Вот, например, вырезанные из дерева Дон Кихот и Санчо Панса, авторская работа 1960-х годов из Испании. Мы сидели за столом большой компанией и, увидев знаменитую пару литературных персонажей, известный скульптор, народный художник РФ Георгий Франгулян сказал: "Что за несправедливость, почему только Дон Кихот читает?!" И тут же, взяв обычный столовый нож, "добавил" книгу и Санчо Пансе.

Кстати

ТОП-5 самых продаваемых сейчас книг в магазине "Москва":



1. Виктор Пелевин. "Тайные виды на гору Фудзи".

2. Дина Рубина. "Рябиновый клин. Наполеонов обоз".

3. Марк Мэнсон. "Тонкое искусство пофигизма".

4. Юваль Ной Харари. "Homo Deus.Краткая история будущего".

5. Гузель Яхина "Дети мои".