Лаура Фурнье стала чемпионкой мира с шестой попытки

Об общем подъеме мирового самбо можно говорить твердо. Хотя чемпионы в основном представляют Россию и постсоветское пространство, отличные самбисты выросли и в других странах. Ярчайший пример - француженка Лаура Фурнье, уверенно выигравшая у Александры Архиповой из Беларуси - 5:2.

Сколько лет вы шли к победе в своем весе 56 кг?

Лаура Фурнье: Очень долго. Это моя пятая медаль чемпионатов мира. Были и "бронза", и "серебро". Однажды, казалось, что я уже выиграла.

Когда это было?

Лаура Фурнье: В Касабланке в 2015 году. Представляете, финал, я себя чувствую прекрасно. Вот сейчас, сегодня должно сбыться. Но что-то случилось. И в Марокко я проиграла.

Не собирались бросить?

Лаура Фурнье: Бросить самбо? Да никогда в жизни. У меня есть силы, а желания столько, что могу им поделиться и с другими.

И вы продолжали готовиться, тренироваться?

Лаура Фурнье: Люблю тренироваться. Может, изнуряю себя, как говорят мне некоторые. Но куда без этого. Самбо - тот вид спорта, который учит защищаться, терпеть, преодолевать. Это и жизненная философия. По крайней мере моя уж точно.

Вы же раньше занимались только дзюдо.

Лаура Фурнье: Когда это было? До 2012 года. А потом познакомилась с самозащитой без оружия. И поняла - этот вид для тебя, Лаура.

Вижу, вы активно общаетесь с российскими самбистами.

Лаура Фурнье: С некоторыми даже дружу. Знакомых много. В этом году в Казани выиграла этап Кубка мира и поняла, что не зря ездила зимой в Москву.

На чемпионате мира по самбо, который завершился в Бухаресте, спортсмены из 23 стран мира поднимались на пьедестал почета

Навестить друзей?

Лаура Фурнье: И это тоже. Но, главное, мы с моим тренером две недели занимались с вашими спортсменами из клуба "Самбо-70". Оказалось, не без пользы.

Что дальше? Ведь главный титул завоеван.

Лаура Фурнье: Главный - да. Но я хочу выиграть и Европу. Пока этого никак не удавалось. И еще обязательно должна в 2019-м поехать в Минск. Как правильно называются большие состязания, которые там пройдут?

Вторые Европейские игры.

Лаура Фурнье: Да, конечно. Цель - выиграть. Но не хочу, чтобы у вас создалось впечатление, будто я такая индивидуалистка и сражаюсь лишь за себя. Ничего подобного. Сегодня победу одержала и моя Франция.

Прямая речь

Василий Шестаков, президент ФИАС:

- Успех не случаен. Французы очень последовательно и тщательно развивают самбо. К этому "золоту" они упорно, иногда и в упорной борьбе проигрывая, шли много лет. И заметьте, медаль Лауры Фурнье у Франции не единственная. "Серебро" в последний день соревнований у Луи Лорана. Он уступил теперь уже семикратному чемпиону мира в категории 100 + нашему Артему Осипенко.

Мы очень рады, что самбисты из 23 стран поднимались на пьедестал почета. Ну кто раньше слышал о спортсменах из Филиппин. А сегодня у них первая в истории "бронза".

ФИАС всячески помогает развивать самбо по всему миру. Так мы договорились, что центры самбо откроются в Колумбии, Республике Корея и на Кипре.