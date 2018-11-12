Медведев подписал распоряжение о личной защите прокуроров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о средствах личной защиты прокуроров.

Информация об этом появилась в понедельник на официальном портале российского правительства. Документом утверждается перечень типов и моделей данных спецсредств. Так, в него входят средства раздражающего действия, а также жилеты 1-5 классов защиты и шлемы 1-3 классов защиты. Все эти предметы будут отечественного производства.

Финансирование обеспечения прокуроров данными материалами будет осуществляться "в пределах бюджетных ассигнований", предусмотренных Генпрокуратуре РФ в федеральном бюджете, говорится в распоряжении.