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12.11.2018 13:03
Рубрика: Власть

Медведев подписал распоряжение о личной защите прокуроров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о средствах личной защиты прокуроров.

Фото: depositphotos.com
Суды стали чаще возвращать дела прокурору или прекращать их

Информация об этом появилась в понедельник на официальном портале российского правительства. Документом утверждается перечень типов и моделей данных спецсредств. Так, в него входят средства раздражающего действия, а также жилеты 1-5 классов защиты и шлемы 1-3 классов защиты. Все эти предметы будут отечественного производства.

Финансирование обеспечения прокуроров данными материалами будет осуществляться "в пределах бюджетных ассигнований", предусмотренных Генпрокуратуре РФ в федеральном бюджете, говорится в распоряжении.

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