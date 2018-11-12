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12.11.2018 19:32
Рубрика: Власть

Медведев снял Драгунову с поста замглавы Росмолодежи

Екатерина Драгунова освобождена от должности замглавы Росмолодежи. Это стало известно из текста распоряжения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которое опубликовано в понедельник, 12 ноября, на сайте правительства.

Основанием для такого кадрового решения стала просьба самой Драгуновой.

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"Освободить Драгунову Екатерину Вячеславовну от должности заместителя руководителя федерального агентства по делам молодежи по ее просьбе", - говорится в распоряжении.

Драгунова была назначена на этот пост 31 мая 2017 года. Ранее она работала в Росмолодежи начальником Управления регионального взаимодействия.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Председатель Правительства Правительство Минобрнауки Росмолодежь
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