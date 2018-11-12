МЭР считает неэффективным введение налога на газировку

Введение налога на сладкие газированные напитки - неэффективная мера, считают в министерстве экономического развития России. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что если цены на газировку вырастут, потребление сахара населением существенно не снизится, потому что люди в основном употребляют его в других продуктах, которые нередко готовят сами дома. А увеличение налогообложения сладких газированных напитков при этом сделает их себестоимость дороже, рынок этого товара может просесть, предприятия, их производящие, могут закрыться, а контрафакта может стать больше.

В Минэкономразвития убеждены, чтобы отучить людей от чрезмерного употребления сахара, нужно повышать мотивацию людей к этому, вести разъяснительную работку, пропагандировать здоровый образ жизни.