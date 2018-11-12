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12.11.2018 19:41
Рубрика: Власть

МИД РФ: Москва озабочена эскалацией ситуации вокруг сектора Газа

Текст: Юрий Когалов
Эскалация ситуации вокруг сектора Газа "грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон". Такое мнение выразили в МИД РФ, комментируя резкое усиление напряженности в связи с операцией израильского спецназа на палестинской территории и ответным ракетным обстрелом.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Призываем палестинцев и израильтян незамедлительно вернуться к устойчивому режиму прекращения огня, проявить сдержанность, предпринять меры для того, чтобы исключить рецидивы конфронтации с непредсказуемыми последствиями", - отметили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве в очередной раз подчеркнули, что "для разрыва спирали насилия необходимо скорейшее восстановление единства палестинских рядов и возобновление политического процесса между палестинцами и израильтянами". Без этого "невозможно достижение прочного мира на Ближнем Востоке". При этом в МИД РФ высоко оценили усилия властей Египта, выступавших в последнее время в качестве посредника на переговорах.

Фото: EPA
Нетаньяху досрочно покинул Париж в связи с обострением обстановки в Газе

Напомним, что в воскресенье спецназ еврейского государства провел операцию по ликвидации одного из влиятельных командиров "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла контролирующего палестинский анклав движения ХАМАС - 37-летнего Нурэддина Саляма Барака (палестинская сторона подтвердила его гибель). Затем по позициям действующих в секторе Газа вооруженных группировок было выпущено около 40 ракет. В ответ с палестинской территории было выпущено 17 реактивных снарядов. Система ПВО "Железный купол" перехватила три из них.

В связи с этим инцидентом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение сократить свой визит во Францию, где он принимал участие в праздновании 100-летия окончания Первой мировой войны.

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