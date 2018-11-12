МИД: Встреча по Афганистану - первый шаг к полноформатным переговорам

Представители официального Кабула и талибов впервые встретились в рамках московского формата по Афганистану и были готовы говорить друг с другом. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Я стараюсь избегать таких слов как прорыв или ice breaking, но это действительно уникальная встреча, потому что впервые в таком широком международном формате официально присутствовала делегация движения талибов", - отметил Кабулов. По его словам, "сам факт, что впервые представители противоборствующих в Афганистане сторон оказались в одном зале и были готовы говорить друг с другом - это пусть и скромный, но первый шаг в направлении дальнейших полноформатных мирных переговоров".

Главная сложность заключается в том, что афганское правительство требовало, чтобы на полях этих московских консультаций состоялись прямые переговоры с представителями движением талибов, а руководство талибов, настаивая на том, что они дожны быть полноценными участниками переговоров, одновременно категорически отказывается говорить с нынешним правительством страны, которое оно считает марионеточным, поставленным в Кабуле у власти американцами. Впрочем, задача в рамках этих консультаций начать прямые переговоры и не ставилась.

Возможно, некоторому успеху способствовало то, что вместо официальной делегации президент Афганистана Ашраф Гани направил делегацию Высшего совета мира Афганистана. "Организация формально считается общественно-политической, но руководство совета назначается президентом Афганистана", - отметил Кабулов.