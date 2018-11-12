Министр природы объяснил влияние "мусорной реформы" на платежи ЖКХ

С нового года Россия перейдет на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, и из-за этого в некоторых регионах могут вырасти коммунальные платежи. Об этом сказал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

Плата за отходы будет выделена в отдельную "платежку", и где-то она подрастет, а где-то не изменится, уточнил министр. Добавив, что рост может произойти в крупных регионах, и что это - сложная реформа, которая неоднократно откладывалась, поскольку на многих территориях не было возможности утилизировать, сортировать и перерабатывать отходы.

Но с нового года большинство регионов будет к этому готово. И теперь главная задача властей сделать так, чтобы реформа не ударила по карманам жителей страны.