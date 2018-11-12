Министерство юстиции РФ разрабатывает законопроект, разрешающий накладывать взыскание на единственное жилье должников.

В особых случаях должнику придется сократить размер жилья, чтобы расплатиться. Новость прозвучала в правительственном докладе о результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации за 2017 год, подготовленном мин­юстом.

Напомним: мониторинг правоприменения - это большой проект ведомства, в ходе которого изучается, как работают законы, какие есть правовые пробелы.

Затем принимаются конкретные меры, чтобы исправить дело.

Информация о том, что разрабатывается инициатива, разрешающая потеснить некоторых должников в единственных апартаментах, появилась еще несколько лет назад.

Идея вызвала большой резонанс, и в итоге проект ушел в тень.

Сейчас главная новость в том, что инициатива не забыта и не отвергнута.

Как сказано в докладе, Мин­юстом России разрабатывается проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" и Федеральный закон "Об исполнительном производстве". Речь о той самой инициативе.

Дело в том, что предусмотреть подобную процедуру - требование Конституционного суда страны. Еще в 2012 году в одном из своих постановлений он указал, что необходимо внести изменения в гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета к жилому помещению, которое является единственным для должника. Иными словами, правило, "мой единственный дом - моя крепость" не должно быть безусловным.

Если у человека есть серьезные долги, а дом слишком велик для одного, то, возможно, хозяина стоит потревожить. Но, понятно, что должен оставаться минимум квадратных метров, который всегда останется у человека.

"К введению подобной процедуры необходимо подходить осторожно, и все просчитывать, - говорит председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Недопустимо, чтобы человек оказывался на улице. Никогда государство не пойдет на введение мер, позволяющих, скажем, лишать жилья должников по кредитам.

Однако, когда дело касается социально значимых производств, например, алиментов, необходимо предусмотреть механизмы, расширяющие возможности взыскания средств с должника. Ассоциация юристов России готова предоставить свой экспертный потенциал для совершенствования проекта".

По данным "РГ", предполагается, что забрать единственное жилье можно будет только по определенным видам исполнительных производств. Должников по кредитам проект не коснется.

Принять решение о наложении взыскания на единственное жилье сможет только суд. Естественно, без крыши на головой человека не оставят: ему выделят определенную сумму, достаточную для покупки жилья меньшей площади. Суд установит планку, сколько именно должен будет получить человек после продажи его квартиры. Меньше - нельзя. Если получится больше, то хорошо. Назначенной суммы должно будет хватать на покупку жилья по установленным нормативам.

"Должникам, проживающим в небольших квартирах, в этом случае беспокоиться не стоит, - говорит адвокат Виктория Данильченко. - Их единственное жилье не отберут за долги, поскольку для того, чтобы инициировать процедуру его продажи, нужно не только двукратное превышение нормы предоставления площади, которая предусмотрена законом, но и наличие более 36 квадратных метров на каждого человека, зарегистрированного в этой квартире".

По ее словам, найти баланс между должником и взыскателем будет крайне трудно. Чтобы учесть интересы и той, и другой сторон предлагаемая инициатива должна быть детально рассмотрена и оценена представителями юридического сообщества.

По данным "РГ", предполагается, что забрать единственное жилье можно будет только по определенным видам долгов, например, у неплательщиков алиментов

"В любом случае кроме интересов самого должника еще должны быть учтены интересы членов его семьи, в том числе несовершеннолетних детей и престарелых родственников. Ничьи права не должны быть ущемлены, и уж тем более никто не должен остаться на улице, - говорит Виктория Данильченко. - На мой взгляд, этот законопроект, если его и примут, популярным не станет и будет использоваться как крайняя мера. Кроме того, он рассчитан на зажиточных граждан, имеющих в собственности дорогое жилье, продав которое они будут в состоянии купить квартиру меньше и расплатиться с долгами.

Как известно, в нашей стране не так много людей, имеющих долги по алиментам и роскошное дорогое жилье одновременно. Но, с другой стороны, этот закон сродни конфискации имущества. И здесь я его поддерживаю. Люди, нарушившие закон, должны нести ответственность в установленном законом порядке".