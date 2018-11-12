В мире
12.11.2018 13:14
Текст: Роман Маркелов

Минск вошел в топ-3 городов СНГ для шопинга россиян

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Минск вошел в тройку самых популярных у российских туристов городов для шопинга в СНГ. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на данные аналитического агентства "ТурСтат".

Фото: depositphotos.com
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Первое и второе места в рейтинге заняли Баку (Азербайджан) и Астана (Казахстан). По оценке агентства туристы из России приезжают в города СНГ в среднем на два дня и оставляют в магазинах до тысячи долларов США.

Ранее в ходе интернет-опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru пользователи назвали лучшими российскими городами для шопинга Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В пятерку также попали Калининград и Казань.

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