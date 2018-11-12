Минск вошел в топ-3 городов СНГ для шопинга россиян

Минск вошел в тройку самых популярных у российских туристов городов для шопинга в СНГ. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на данные аналитического агентства "ТурСтат".

Первое и второе места в рейтинге заняли Баку (Азербайджан) и Астана (Казахстан). По оценке агентства туристы из России приезжают в города СНГ в среднем на два дня и оставляют в магазинах до тысячи долларов США.

Ранее в ходе интернет-опроса сервиса бронирования жилья Tvil.ru пользователи назвали лучшими российскими городами для шопинга Москву, Санкт-Петербург и Сочи. В пятерку также попали Калининград и Казань.