Найден способ распознать слабоумие на ранней стадии

Пятиминутное УЗИ-обследование может быть ключом к диагностике деменции на ранней стадии. К этому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.

Ультразвуковое обследование кровеносных сосудов шеи поможет диагностировать слабоумие до того, как оно вошло в клиническую стадию, пишет BBC. Ученые наблюдали за 3000 пациентами в течение 15 лет и пришли к выводу, что интенсивный пульс в области шеи свидетельствует о том, что риск столкнуться с деменцией в ближайшие 10 лет возрастает.

Дело в том, что интенсивный пульс может сказаться на работе более мелких сосудов и привести к микроскопическим кровотечениям (микроинсультам). Те участники эксперимента, у которых был наиболее высокий пульс, со временем сталкивались со снижением когнитивных функций мозга. Это не обязательно ведет к деменции, но является одним из первых ее симптомов.

- Деменция - это результат повреждений мозга, которые идут десятилетиями. Но когда болезнь диагностирована, сделать что-то уже поздно, - говорит доктор Скотт Кьеза, один из авторов исследования. Ранняя диагностика способна предотвратить стремительное распространение заболевания. Другие исследования подтверждают, что важную роль играет контроль над артериальным давлением и уровнем холестерина, здоровое питание, регулярные тренировки и отсутствие курения.