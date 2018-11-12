Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии о сокращении ее добычи

Стоимость нефти продолжает повышаться на фоне заявлений главы минэнергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по поводу сокращения ее добычи в декабре.

На 20.33 по московскому времени стоимость январских фьючерсов на "черное золото" марки Brent поднялась на 1,25 процента и за нее стали давать 71 доллар 6 центов за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI стали выше 1,13 процента и составили 60 долларов 87 центов за баррель.

По словам Халида аль-Фалиха, если текущая ситуация сохранится на рынке ОПЕК+, то добыча может быть сокращена на один миллион баррелей в сутки по сравнению с уровнем добычи в октябре.

Саудовская Аравия снизит добычу "черного золота" в декабре и будет поставлять на рынок в сутки на 500 тысяч баррелей меньше.