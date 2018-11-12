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12.11.2018 17:49
Рубрика: В мире

Нетаньяху досрочно покинул Париж из-за ситуации в Газе

Текст: Евгений Шестаков (Тель-Авив - Москва)
Депутат Кнессета Ксения Светлова устало смотрит на ждущих от нее сенсаций российских журналистов. "Сточные воды из сектора Газа попадают без очистки в Средиземное море, ухудшают экологию", - объясняет "родную" для себя природохранную тематику. Мы сидим в стареньком, давно требующем ремонта зале для пресс-конференций израильского парламента и слушаем напористую речь бывшей соотечественницы. "ХАМАС - враг и Абу Мазен (руководитель ФАТХ. - Ред.) - враг", - уверенно объясняет азы внутренней политики народная избранница, принадлежащая к парламентской оппозиции.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Впрочем, до настоящих израильских "ястребов" г-же Светловой далеко. Те давно обвиняют министра обороны Израиля Авигдора Либермана в нерешительности и требуют крови всех палестинских группировок, виновных в обстрелах Израиля. Но до сих пор главе военного ведомства при поддержке премьера удавалось не реагировать на подобные призывы. Однако ситуация может в любой момент измениться после того, как стало известно о гибели в понедельник подполковника Армии обороны Израиля и ранении средней тяжести, полученном еще одним офицером.
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Сведения о том, что произошло в понедельник на территории подконтрольного движению ХАМАС сектора Газа, поступают обрывочные и мало что разъясняющие. Пресс-служба израильской армии сообщила, что в ходе оперативных мероприятий, проводимых спецподразделением, завязалась перестрелка. Были убиты семь террористов, среди которых командир одного из батальонов ХАМАС. Однако, судя по уточнениям израильских военных, это боестолкновение произошло случайно: "Целью операции не были ни похищение, ни ликвидация кого-либо из боевиков". О том, для чего израильские военнослужащие на три километра углубились на палестинскую территорию, официальный Тель-Авив хранит молчание.

Ответ возмущенных нападением на свою вотчину хамасовцев не заставил себя ждать. С территории сектора в сторону Израиля было выпущено не менее 17 ракет. Три из них сбила система "Железный купол". Остальные упали в безлюдной местности. Еще несколько лет назад израильское телевидение показывало в прямом эфире палестинские обстрелы, и боевики по телекартинкам корректировали огонь. Но после того, как израильские военные ввели запрет на такие трансляции, точность ракетных ударов хамасовцев существенно понизилась.

Фото: Major Ofer, Israeli Air Force / wikimedia.org
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Спасает жителей еврейского государства и построенный на границе Газы и Израиля бетонный забор - его высота на некоторых участках превышает пять метров, что затрудняет прицельную стрельбу по израильским поселениям. Правда, забор не спасает от выпущенных из Газы шальных мин, способных достичь израильской территории в считаные секунды.

Обострение ситуации вокруг сектора заставило премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в понедельник досрочно покинуть торжества по случаю окончания Первой мировой войны в Париже и вернуться на родину, где уже полным ходом шли консультации военных.

Впрочем, предпринятые официальным Тель-Авивом шаги по местным меркам выглядят обыденными: отменены занятия в школах и детских садах в приграничной полосе, запрещены массовые мероприятия на открытом воздухе - они могут проходить только в закрытых помещениях, прекращено движение поездов в приграничных городах. Происходящее в Израиле не выглядит чем-то из ряда вон выходящим - подобные обострения происходят в стране постоянно и не имеют долгосрочных последствий, если, разумеется, при обстрелах не гибнет мирное население. Досрочное возвращение Нетаньяху из Парижа на родину носит, скорее всего, пропагандистский характер. Израиль вступает в выборный год, и возглавляемая премьером правящая партия "Ликуд" получила стараниями "Хамас" отличную возможность показать избирателям свою решительность.

Фото: REUTERS
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Дорогу, ведущую из регулярно обстреливаемого ракетами израильского города Сдерот, над въездом в который перекинута огромная, обвитая разноцветными цветами арка, к сектору Газа, ни с чем не спутаешь. Чем ближе к границе, тем чаще буйно зеленеющие деревья сменяют обгорелые пеньки и огрызки выжженной травы. Порой из придорожных холмов набегают аккуратные рощицы, состоящие из почерневших стволов, на которых коричневыми шапками замерла иссушенная огнем листва. Мне объясняют: до этих мест долетали запущенные из Газы воздушные шары с подвешенными на них емкостями с горючей смесью. Такие неуправляемые "бомбы" в Израиле сбивают с помощью беспилотников. Но часть палестинских шаров остановить не удалось, и они вызывали в окрестных садах масштабные пожары.

Жители расположенного на границе с сектором израильского поселения Натив ха-Асара, ставшего своего рода визитной карточкой, демонстрирующей ужасы хамасовского террора иностранным журналистам, охотно рассказывают о ночных обстрелах, которые им приходится коротать в местных бомбоубежищах. Их в поселении два - старое, не слишком комфортное, и новое, снабженное парой мощных кондиционеров. Внутри штабелями стоят десятки стульев. У массивной входной двери большая, под тысячу литров, черная бочка с водой.

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В понедельник вечером стало известно, что Египет возобновил посреднические усилия для достижения скорейшего прекращения огня в секторе. Можно не сомневаться, что еще через пару дней, как только власти Израиля отменят чрезвычайную ситуацию, пропускной пункт Керем-Шалом на границе Газы и еврейского государства возобновит работу. И сотни грузовиков вновь поползут на подконтрольную ХАМАС территорию, доставляя ткани, трубы, цемент, муку, купленные у израильских бизнесменов. И заберут из Газы овощи, предназначенные жителям Израиля. Ракетные обстрелы на какое-то время прекратятся, и это будет означать завершение очередного кризиса. А потом последует новая спецоперация Израиля против ХАМАС, новые ракетные обстрелы израильской территории - и ситуация повторится. Разорвать этот порочный круг, существующий не одно десятилетие, до сих пор никому не удавалось…

 

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