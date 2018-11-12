Новости

Российская база в Таджикистане перешла на усиленный режим 21:59
Рекордное число авиакомпаний обанкротилось в 2018 году 21:52
Россия пригласила нового спецпосланника ООН по Сирии в Москву 21:47
Нефть дорожает на заявлениях Саудовской Аравии о сокращении ее добычи 21:33
"Мстители" и "Оттенки серого" получили престижные премии в США 21:28
Жителей Печатников предупредили о возможных перерывах газоснабжения 21:27
В Волгограде СК назвал причину пожара, в котором погибли двое младенцев 21:26
Сербская церковь осудила действия Константинополя на Украине 21:22
В ярославском музее подменили шедевр Малевича 21:22
Жители Кривого Рога захватили и сами запустили котельные в городе 21:20
Владимир Путин поздравил самбистов с триумфом 21:08
Песков прокомментировал решение не зачитывать письмо русского солдата в Париже 21:03
Пятилетний чеченец отжался более четырех тысяч раз 20:58
Под Москвой поезд насмерть сбил мужчину 20:39
В Волгограде при пожаре погибли двухмесячные близнецы 20:37
Два палестинца погибли в результате израильских авиаударов 20:09
ВОЗ рекомендовал не отрывать ребенка от груди до двух лет 19:56
Новый седан Toyota Corolla: опубликовано первое изображение 19:53
Назван фактор, в четыре раза повышающий риск появления рака 19:48
Путин разрешил парламентариям отказываться от пенсионных надбавок 19:47
Медведев снял Драгунову с поста замглавы Росмолодежи 19:32
Соперники Пушилина на выборах в ДНР прокомментировали итоги голосования 19:24
Во Франции Ангелу Меркель перепутали с женой Макрона 19:22
Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы 19:14
В Дагестане в ДТП с автобусом погибли три человека 18:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 12 по 18 ноября
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Опрос: Задают ли вашему ребенку неадекватные домашние задания
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
Экономисты дали на декабрь неутешительный прогноз для рубля
12.11.2018 21:20
Рубрика: Власть

Пост принял

Официально представлен новый командующий Западным военным округом
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7717 (254)
В Западном военном округе - новый командующий. По указу президента РФ на этот пост назначен Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, ранее руководивший войсками и силами на Востоке страны.

Хотя решение о его переводе из Хабаровска в Санкт-Петербург принималось в столице, по армейской традиции военачальника нужно было обязательно представить подчиненным по месту новой службы. Эту почетную миссию взял на себя заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков.

Когда речь идет о "высоких" командирах, церемонию представления всегда обставляют с особой торжественностью. В случае с Журавлевым о традиции не забыли. Булгаков назвал генерала опытным руководителем и умелым организатором, "имеющим широкое оперативное мышление, способным четко определять и добиваться эффективного решения многоплановых задач". В подтверждение замминистра сослался на маневры "Восток-2018", где возглавляемые Журавлевым части и соединения играли ключевую роль.

Российские военные проинспектируют гарнизоны в Норвегии

Судя по армейской биографии генерала, высокий профессионализм он проявлял еще с лейтенантской поры. В неполные 53 года (день рождения у него в декабре) Журавлев успел послужить на Дальнем Востоке и в Поволжье, на Северном Кавказе и в Южном военном округе. Прошел путь от командира танкового взвода до командующего. Без малого год являлся заместителем начальника Генерального штаба. Возглавлял российскую группировку войск в Сирии, сначала в качестве начальника штаба, затем командующего. За Сирию получил звезду героя. А еще Журавлев награжден очень почитаемым военачальниками орденом Суворова.

Округ, который генерал принял под свое начальство, прикрывает западное стратегическое направление. Он расположен на территории 26 субъектов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург. Здесь сконцентрирован мощный оборонительный кулак - две общевойсковые и одна танковая армии, объединение ВВС и ПВО, Балтфлот, части центрального подчинения.

Помимо звезды героя Журавлев награжден очень почитаемым военачальниками орденом Суворова

Через службу в этом регионе проходил армейский путь практически всех высших руководителей минобороны. К примеру, Московским военным округом (вместе с ЛВО несколько лет назад вошел в Западный военный округ) когда-то командовал нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов. А предшественник Журавлева генерал Андрей Картаполов отсюда ушел на повышение - стал замминистра обороны и начальником Главного военно-политического управления Вооруженных сил.

Власть Безопасность Армия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Бывший украинский разведчик рассказал о готовившейся в Крыму диверсии
Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS
В ГИБДД опровергли введение штрафов за отсутствие зимней резины
Путин поручил проанализировать рост фискальной нагрузки
"Газпром" продолжит строить "Северный поток-2" вопреки судебным спорам