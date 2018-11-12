Олег Кононов стал главным тренером "Спартака"

По иронии судьбы, о назначении Кононова заговорили сразу после матча, в котором туляки обыграли спартаковцев. Та встреча стала последней для Массимо Карреры у руля "красно-белых".

С самого начала руководство московского клуба рассматривало именно Олега Георгиевича как основного кандидата на вакантную должность. Но в какой-то момент "Спартак" переключил свое внимание на рулевого "Ростова" Валерия Карпина. Да безуспешно: Карпин решил ничего не менять. И остался в своей нынешней команде.

Дебют Кононова у руля спартаковцев состоится 25 ноября, когда москвичи примут "Крылья Советов" в матче 15-го тура Премьер-лиги.