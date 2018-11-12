Новости

"Нед Старк" назвал единственного выжившего в финале "Игры престолов" 15:10
Фото: актер Джерард Батлер остался без жилья 13:30
Умер актер из "Космической одиссеи" Кубрика Дуглас Рэйн 12:42
Вышел дублированный трейлер фантастического триллера "Битва за Землю" 11:55
Дэвид Линч намерен снять фильм по книге о легендарном блюзмене 11:20

Омскому аэропорту не присвоят имя Егора Летова

НОВОСТЬ12.11.2018, 13:55
Текст:   Олег Усков

Поставлена точка в длящихся уже некоторое время в Сети и СМИ горячих спекуляциях о присвоении аэропорту города Омска имени "отца сибирского панка" Егора Летова.

Как сообщает "Новый Омск", сегодня, 12 ноября, стартовало голосование за выбор вариантов имени для омского аэропорта. И имени лидера, среди прочего, "Гражданской обороны" в шорт-листе нет.

По информации ресурса, экспертный совет проекта "Великие имена России", в рамках которого и будут выбраны для аэропортов Российской Федерации дополнительные названия - в честь выдающихся соотечественников, утвердил список имен-финалистов.

Фото: AFP/ TIZIANA FABI
Морриконе заявил, что никогда не называл Тарантино кретином

Итого в финал из десяти ранее звучавших вариантов вышли родившийся в Омске генерал Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и скончавшийся в 2007 году выдающийся советский актер и режиссер Михаил Ульянов.

Соответственно, Летов, Виктор Блинов, Михаил Врубель, Сергей Манякин, Роберт Рождественский, Архиепископ Сильвестр и Дмитрий Язов выбыли.

Итоги голосования будут подведены 5 декабря.

Егор Летов родился в Омске в 1964 году. Умер 19 февраля 2008-го в возрасте 43 лет там же.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский усомнился, что санкт-петербургскому аэропорту Пулково может быть присвоено имя фронтмена группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. 

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Морриконе заявил, что никогда не называл Тарантино кретином 02:20
Гитариста Aerosmith Джо Перри увезли с концерта на "скорой" 11.11.2018
Вышел мрачный трейлер российского стимпанка "Эбигейл" 11.11.2018
Вышел трейлер продолжения "Трех богатырей" 11.11.2018
⧣ Россия
Фото: Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра/ Facebook.com
Названа причина смерти актрисы Юлии Волчковой 11.11.2018
На 45-м году жизни умерла актриса Юлия Волчкова 10.11.2018
Видео: Михаил Ефремов получил тортом в лицо 10.11.2018
⧣ музыка
Фото: TIZIANA FABI / AFP
Морриконе назвал Тарантино кретином, а его фильмы - "отстоем" 11.11.2018
Пьер Нарцисс рассказал о том, как получил пивной кружкой по голове 10.11.2018
Фото: певица Лена Темникова призналась, что больна 10.11.2018