Омскому аэропорту не присвоят имя Егора Летова

Поставлена точка в длящихся уже некоторое время в Сети и СМИ горячих спекуляциях о присвоении аэропорту города Омска имени "отца сибирского панка" Егора Летова.

Как сообщает "Новый Омск", сегодня, 12 ноября, стартовало голосование за выбор вариантов имени для омского аэропорта. И имени лидера, среди прочего, "Гражданской обороны" в шорт-листе нет.

По информации ресурса, экспертный совет проекта "Великие имена России", в рамках которого и будут выбраны для аэропортов Российской Федерации дополнительные названия - в честь выдающихся соотечественников, утвердил список имен-финалистов.

Итого в финал из десяти ранее звучавших вариантов вышли родившийся в Омске генерал Дмитрий Карбышев, авиаконструктор Андрей Туполев и скончавшийся в 2007 году выдающийся советский актер и режиссер Михаил Ульянов.

Соответственно, Летов, Виктор Блинов, Михаил Врубель, Сергей Манякин, Роберт Рождественский, Архиепископ Сильвестр и Дмитрий Язов выбыли.

Итоги голосования будут подведены 5 декабря.

Егор Летов родился в Омске в 1964 году. Умер 19 февраля 2008-го в возрасте 43 лет там же.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский усомнился, что санкт-петербургскому аэропорту Пулково может быть присвоено имя фронтмена группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.