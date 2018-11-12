Пасечник получил 68,4% голосов на выборах в ЛНР

Врио главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник после подсчета 96% бюллетеней получил 68,4% голосов избирателей.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК республики Елену Кравченко, следом за ним идет Олег Коваль с 16,57% голосов, на третьем месте Наталья Сергун с 7,89%, а за Людмилу Руснак проголосовали 5,84% избирателей. Она также отметила особенно высокую явку на "прифронтовых территориях ЛНР".

При этом Возглавляемое Пасечником движение "Мир Луганщине" набирает 74,13% голосов. Другое движение, "Луганский экономический союз", получило только 25,16% голосов.

Напомним, выборы в ЛНР состоялись 11 ноября. Ранее стало известно, что в целом по республике явка составила порядка 77%.