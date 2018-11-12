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12.11.2018 17:48
Рубрика: Власть

Песков назвал безосновательными обвинения России в сбоях GPS

Текст: Кира Латухина

В Кремле переадресовали к Минобороны вопросы о проблемах в работе GPS-навигации во время учений НАТО.

"Сейчас существует тенденция обвинять Россию вообще во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

США запретили использовать устройства с GPS в зонах боевых действий

"Нам ничего неизвестно о том, что Россия может иметь какое-то отношение к сбоям в системе GPS", - заметил представитель Кремля, дав совет обращаться за комментариями к экспертам, в Минобороны.

Напомним, что представители властей Финляндии не исключили, что Россия могла стоять за сбоем в работе GPS во время недавних учений Североатлантического альянса.

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