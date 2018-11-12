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12.11.2018 21:03
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал решение не зачитывать письмо русского солдата в Париже

Текст: Кира Латухина

В Москве знают, что во Франции помнят о подвигах русских солдат во время Первой мировой войны, а то, что организаторы мероприятий в Париже в связи с 100-летием окончания Первой мировой не стали зачитывать отрывки из их писем - вопрос другой, и к этому решению организаторов в Кремле относятся с уважением.

На брифинге пресс-секретаря президента спросили, заметили ли в Кремле, что когда зачитывали отрывки из писем солдат, не было цитат из писем русских воинов. Дмитрий Песков пояснил: "Мы, действительно, внимание обратили, и, действительно, история Первой мировой войны в контексте судьбы нашей страны это очень сложная и полная противоречий история".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Решение, на каких языках зачитывать воспоминания, принадлежит организаторам.

"И мы к этому решению относимся с уважением", - сказал Песков.

"Мы убеждены, что в Париже и во Франции многие помнят о подвигах, которые русские солдаты совершали во Франции, защищая ее", - отметил представитель Кремля и напомнил, что в годы Первой мировой в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции было 20 тысяч солдат. Они защищали Францию, и об этом вспоминали во время церемонии возложения цветов к памятнику казакам в Париже.

"Поэтому главное, что память живет. А как решили организаторы - это другой вопрос", - заключил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Первая мировая война
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