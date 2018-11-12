Порошенко назвал Украину одной из беднейших стран Европы

Украина - одна из беднейших стран в Европе, темпы экономического роста недостаточны для восстановления уровня благосостояния населения. Об этом, как передает газета "Экономическая правда", заявил президент страны Петр Порошенко, выступая на заседании Совета регионального развития в Киеве.

"Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы", - отметил президент. По его словам, правительство было вынуждено выбирать между повышением тарифов на газ для населения и мощным ударом по макрофинансовой и макроэкономической стабильности государства. Киев выбрал первый вариант - чтобы получить помощь от Международного валютного фонда. Эти средства необходимы для выплаты старых долгов, так как текущее состояние экономики позволяет отказаться от кредитов международных финансовых организаций, подчеркнул Порошенко. При этом президент отметил, что Украина вскоре будет иметь возможность опираться на собственные силы и переходить на инвестиции вместо кредитов.

Напомним, с 1 ноября цены на газ для населения выросли на 23,5 процента. Следующий этап увеличения цен запланирован с первого мая 2019 года по 31 декабря 2019 года. В конечном итоге цены на газ для рядовых граждан должны уравняться с тарифами для промышленности.

В то же время у простых украинцев нет возможности нормально платить за коммунальные услуги. Задолженность составляет около 38 миллиардов гривен. Жители Киева уже около полугода вынуждены обходиться без горячей воды из-за судебных споров между коммунальными службами и поставщиками топлива и энергии.